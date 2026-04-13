Un detenido y 17 identificados por microtráfico de drogas en Diamante

La policia identificó a 17 personas y detuvo a un hombre por narcomenudeo. Secuestraron casi 2 kilos de droga, un arma y dinero.

Un fuerte golpe al microtrafico se concretó en las últimas horas en la ciudad de Diamante, donde la Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo que dejó como saldo droga, dinero, un arma de fuego y un detenido.

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Diamante, junto al Ministerio Público Fiscal local desarrollaron un minucioso trabajo investigativo para comprobar la venta de material estupefaciente, lo cual se encuentra reprochado por la Ley Provincial Nº 10566 en referencia a la comercialización de esta sustancia a menor escala o al menudeo.

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Las acciones se desarrollaron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con la participación de múltiples divisiones de Drogas Peligrosas y grupos tácticos.

Droga Diamante

Materiales secuestrados

La policía secuestró 1,9 kilos de marihuana, cocaína fraccionada lista para la venta, plantas y cogollos de cannabis. También $930.350 en efectivo, un arma de fuego calibre .22 y municiones de distintos calibres, celulares, tablet y elementos de corte; y una moto sin identificación.

En el marco del operativo, 17 personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido e incomunicado, a disposición de la Justicia.

Droga detenido Diamante

El despliegue incluyó la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el Grupo Especial C.O.E. y personal de distintas departamentales, bajo directivas del Juzgado de Garantías de Diamante.