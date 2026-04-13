La actividad portuaria se intensifica con todo en Concepción del Uruguay

Comenzó en Concepción del Uruguay una exportación de alimento balanceado de productores entrerrianos hacia mercados internacionales.

En la jornada de ayer ingresó al puerto de Concepción del Uruguay un nuevo buque carguero para concretar una operación de exportación de alimento balanceado destinado a la producción aviar y porcina, con destino a mercados de América Central. La operatoria refuerza el perfil exportador del puerto entrerriano y su posicionamiento en el comercio internacional.

El buque amarró en los muelles 14, 15 y 16, donde cargará un total de 10.000 toneladas a granel. La exportación es impulsada por la empresa Entre Ríos Crushing, con sede en Gualeguaychú, junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las principales compañías cerealeras del país.

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Según se informó, esta operación forma parte de un programa de exportaciones previsto para 2026 desde Concepción del Uruguay, con envíos hacia distintos destinos de Europa y América Central.

Se intensifica la actividad

En paralelo, el puerto continúa con el acopio de troncos de pino y eucalipto con destino a India, en el marco de una operatoria que prevé el arribo de un nuevo buque ultramarino el próximo 18 de abril. La empresa Urcel Argentina está a cargo de la logística y comercialización de estas cargas.

Para esta operación, se completan las plazoletas de acopio ubicadas en el extremo sur del predio, mientras se organizan los distintos espacios destinados a la actividad forestal.

En los últimos días, más de 1.800 camiones ingresaron al puerto movilizando cargas de graneles, madera, maíz, alimento balanceado y arroz, además de tareas vinculadas a controles aduaneros y pesajes.

Espacio operativo al límite

Este volumen de movimiento se refleja en la ocupación plena de los espacios operativos, con varias plazoletas que ya alcanzaron su capacidad máxima. A este escenario se suma la articulación con el puerto de Ibicuy, lo que permite optimizar la logística y ampliar la capacidad exportadora de la provincia, generando más de 400 empleos directos en cada terminal.

Desde el sector destacaron que la continuidad de estas operaciones consolida a los puertos entrerrianos como nodos estratégicos para la salida de la producción regional.

Asimismo, remarcaron que el incremento del flujo de cargas no solo impacta en la actividad portuaria, sino también en toda la cadena logística, incluyendo transporte, servicios y proveedores vinculados.

Inversiones y proyección

Finalmente, señalaron que la previsibilidad en los programas de exportación permite planificar nuevas inversiones y mejorar la infraestructura, con el objetivo de sostener el crecimiento de la actividad en el mediano y largo plazo.

En paralelo, operadores del sector indicaron que el ritmo sostenido de arribos y despachos permite optimizar la utilización de los muelles y reducir tiempos logísticos, lo que mejora la competitividad del sistema portuario entrerriano.

También destacaron que la diversificación de cargas —que incluye productos agroindustriales y forestales— contribuye a disminuir la estacionalidad y mantener niveles de actividad más estables durante el año.

Otro aspecto relevante es el impacto económico indirecto en la región, con mayor demanda de servicios vinculados al transporte, mantenimiento, provisión de insumos y actividades conexas.

Por último, subrayaron que la coordinación entre actores públicos y privados resulta clave para sostener este crecimiento y consolidar a los puertos de la provincia como una alternativa logística eficiente.

Recuperación de la zona histórica del puerto de Concepción del Uruguay

La zona norte del puerto es uno de los espacios históricos, arquitectónicos y turísticos más importantes de Concepción del Uruguay dentro de su trama urbana. En este marco, a lo largo de esta semana comenzará el proceso de evaluación de las propuestas presentadas tras la convocatoria pública lanzada el mes pasado, orientada a captar inversiones para la puesta en valor de sectores clave.

El proyecto contempla la recuperación del edificio de la Vieja Aduana, el sector de muelles de Alto Nivel, la mejora de la plazoleta Mariano López y la refuncionalización del Muelle N°1, históricamente vinculado al amarre de catamaranes con fines turísticos.

La iniciativa, acompañada por la Municipalidad local, tiene como objetivo revitalizar espacios de alto valor histórico y urbano mediante proyectos integrales con fines turísticos, gastronómicos, recreativos y culturales, en convivencia con la actividad portuaria. Todo ello bajo criterios de sustentabilidad, accesibilidad y preservación del patrimonio.

El procedimiento fue lanzado a comienzos de febrero, garantizando condiciones de transparencia, libre concurrencia y reglas claras para todos los interesados, marcando un paso clave en la reconversión del patrimonio portuario.

Durante el período de convocatoria se registró el interés de diversos actores, entre ellos comerciantes del sector gastronómico, estudios de arquitectura, operadores turísticos y potenciales inversores. Muchos de ellos realizaron consultas ante el Ente Portuario para evacuar dudas y acceder a información técnica relevante.

Finalmente, tras este proceso de intercambio y análisis preliminar, se formalizó la presentación de propuestas ante el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU).

Ahora, la Comisión de Evaluación de Propuestas iniciará el análisis técnico, económico y jurídico de las iniciativas recibidas. Para ello contará con un plazo de hasta veinte días, durante el cual podrá solicitar aclaraciones, ampliaciones o mejoras a los proponentes, así como requerir la asistencia de organismos técnicos provinciales o municipales.