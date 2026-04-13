Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Daniel Andrés 'Tavi' Celis, condenado a 15 años y medio de cárcel, fue nuevamente trasladado dentro del sistema penitenciario de Entre Ríos. En esta oportunidad, dejó la Unidad Penal N° 1 de Paraná para ser alojado en la Unidad Penal N° 8 de Federal. La Justicia Federal tuvo en cuenta sanciones disciplinarias por alterar el orden en la unidad carcelaria y peleas con su hijo Teuco, con quien compartía celda.

Celis se encontraba en la cárcel de Paraná desde el 23 de febrero, cuando había sido trasladado desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Hasta allí había llegado desde la UP de la capital entrerriana tras un procedimiento en octubre de 2025, en el marco de una causa donde es señalado de seguir manejando el negocio narco desde la cárcel.

Daniel Tavi Celis Daniel Celis es ahora investigado nuevamente por narcotráfico.

Pero una vez en Gualeguaychú, a los pocos meses, denunció un supuesto plan criminal para asesinar al fiscal José Ignacio Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro Néstor Roncaglia. En aquella presentación también señaló al ruralista Leonardo Airaldi, quien actualmente es juzgado por liderar una banda dedicada al narcotráfico.

A raíz de esa denuncia, Airaldi fue trasladado al complejo de máxima seguridad de Ezeiza, desde donde continúa siendo juzgado. Por su parte, Celis promovió un habeas corpus para ser derivado a Paraná, alegando temer por su vida tras sus declaraciones.

El 11 de abril, la jueza de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Noemí M. Berros, hizo lugar a un nuevo pedido de traslado. En ese marco, se informó oficialmente: "Cumplo con el deber de informar que en el día de le fecha, se comunicó el Sr. Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, el Inspector General Alejandro Miotti, a fin de poner en conocimiento que, en el día de ayer, el interno Daniel Andrés Celis tuvo una discusión con su hijo Teuco Román Celis, solicitando éste último dejar de compartir la celda con su padre por tener problemas de convivencia. En virtud de ello, ante la constante falta de adaptación de ambos a las normas carcelarias, habiendo tenido dos sanciones disciplinarias previamente, para evitar alterar el orden en el establecimiento como así también garantizar su integridad física, solicitó autorización para trasladar al interno Daniel Andrés Celis a la Unidad Penal N°8 de Federal en el día de mañana".

Argumentos

Asimismo, desde el Juzgado Federal de Paraná se autorizó el traslado con el siguiente argumento: "Haber transgredido en varias ocasiones las normas de convivencia dentro del establecimiento carcelario, faltando el respeto y agrediendo a los celadores, como así también efectuando daños en las instalaciones de su celda, habiendo recibido recientemente por ello dos sanciones disciplinarias, sumándose ahora problemas de convivencia con su propio hijo, Teuco Celis, con quien comparten celda, corresponde a fin de garantizar el orden en el establecimiento carcelario y salvaguardar la integridad física del interno, hacer lugar y autorizar el traslado del interno condenado Daniel Andrés CELIS, desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hacia la Unidad Penal N°8 de Federal, por intermedio del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con la debida custodia".

Finalmente, se dejó constancia de que el traslado fue autorizado y coordinado con el Inspector General del Servicio Penitenciario, quien reiteró en su informe: "En el día de ayer, el interno Daniel Andrés CELIS tuvo una discusión con su hijo Teuco Román Celis, solicitando éste último dejar de compartir la celda con su padre por tener problemas de convivencia. En virtud de ello, ante la constante falta de adaptación de ambos a las normas carcelarias, habiendo tenido dos sanciones disciplinarias previamente, para evitar alterar el orden en el establecimiento como así también garantizar su integridad física, solicitó autorización para trasladar al interno Daniel Andrés Celis a la Unidad Penal N°8 de Federal en el día de mañana".

Condenas

En 2021 Daniel Tavi Celis fue condenado, con unificación de penas, a 15 años y medio de prisión por un violento asalto en una estancia de Las Cuevas, Departamento Diamante y por venta de drogas en Paraná y la región, en parte por el pacto con el exintendente de Paraná, Sergio Varisco.