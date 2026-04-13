La escuela infantil El Podio, con más de 16 años de actividad, atraviesa un inicio de año marcado por la baja participación y las dificultades económicas.

La escuela infantil El Podio, del Barrio José Hernández, comenzó el 2026 en Paraná con un escenario complejo , atravesado por la situación económica y una merma en la participación, especialmente en las categorías más grandes. A pesar de ese contexto, el espacio continúa apostando a la formación integral de los chicos, sosteniendo su identidad y proyectando nuevas experiencias deportivas.

Actualmente, la institución cuenta con una veintena de alumnos distribuidos en dos grupos, una cifra que desde la coordinación consideran “regular”, pero que deja en evidencia la necesidad de sumar más chicos para potenciar la dinámica de trabajo y la competencia interna. El desafío principal aparece en los adolescentes, donde la convocatoria se ha vuelto más difícil.

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El inicio de la temporada no fue sencillo. Como sucede en otros espacios similares de Paraná y la región, la situación económica impacta de lleno en la continuidad de los chicos. Aunque la cuota es más accesible que la de los clubes tradicionales, muchas familias deben priorizar gastos y eso repercute directamente en la asistencia.

A pesar de ese panorama, la escuela ya se encuentra en competencia dentro de la Liga de Escuelas de Fútbol Asociada, con partidos cada quince días en Colonia Avellaneda.

Uno de los problemas estructurales que persiste desde hace años es la falta de iluminación en el predio. Esta situación afecta principalmente a las categorías más grandes, que entrenan en horarios donde la luz natural ya no alcanza. Si bien el espacio continúa en funcionamiento, esta carencia limita la posibilidad de ampliar horarios y sostener una mejor planificación.

El Podio apuesta al crecimiento en un contexto desafiante

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En ese sentido, durante el último tiempo se realizaron distintas gestiones para intentar destrabar una solución. Sin embargo, no hubo respuestas concretas y recientemente surgió un nuevo obstáculo: parte del terreno corresponde a un privado, lo que impide una intervención directa del Estado. Ante este escenario, la alternativa que se analiza es mejorar la iluminación de la plaza lindera, con la intención de que ese avance también beneficie indirectamente al predio.

Más allá de las dificultades, El Podio mantiene firme su objetivo principal: la formación integral de los chicos. Con más de 16 años de trayectoria, el espacio no solo apunta al desarrollo futbolístico, sino también a la transmisión de valores, hábitos y disciplina.

La propuesta busca que los chicos incorporen herramientas que les sirvan tanto dentro como fuera de la cancha. La educación, la alimentación y el respeto forman parte de un enfoque que entiende al deporte como un medio.

En paralelo, comienzan a surgir oportunidades que pueden marcar una experiencia significativa para los chicos. La escuela fue invitada a participar de una convocatoria organizada por clubes de la Primera Nacional, entre ellos Almirante Brown.

La iniciativa apunta a captar talentos del interior del país, ofreciendo la posibilidad de que jóvenes futbolistas se midan con pares de distintas provincias. Aunque no existe una garantía concreta de incorporación a los clubes, la experiencia aparece como una instancia valiosa de aprendizaje y crecimiento.

La posibilidad de viajar en octubre con algunos jugadores genera expectativa dentro del grupo, no tanto por el resultado, sino por el proceso. Medirse, conocer otros niveles y salir del ámbito local representa un paso importante en la formación de los chicos.

En un contexto donde muchos jóvenes apuntan directamente a clubes grandes y terminan frustrándose ante la falta de oportunidades, este tipo de propuestas intermedias adquieren un valor especial. Permiten ampliar el horizonte y entender el camino del fútbol desde otra perspectiva.

La entrevista

En diálogo con UNO, Ricardo Ruiz Díaz, director de la escuela infantil El Podio, se refirió al presente de la institución y a los desafíos que enfrenta en este 2026. “El arranque siempre es complicado y este año no fue la excepción. La situación económica se siente mucho y a muchas familias se les hace difícil sostener la actividad, incluso con una cuota accesible”, explicó.

En relación a la cantidad de alumnos, detalló: “Hoy tenemos una veintena de chicos entre todas las categorías. Es un número regular, pero la idea es sumar más para que todos tengan mayor participación”.

Sobre las dificultades en las categorías mayores, señaló: “Nos está costando mucho con los chicos más grandes. Es una franja donde se pierde continuidad y se complica sostener el grupo”.

El PODIO 1 El Podio apuesta al crecimiento en un contexto desafiante.

A su vez, volvió a remarcar una problemática histórica: “El tema de la luz sigue siendo una traba. Con los más grandes se complica entrenar por los horarios. Es algo que no dejamos de gestionar”.

En cuanto al rol de la escuela, destacó: “Hace 16 años que tratamos de transmitir valores. El fútbol es una herramienta, pero lo importante es que los chicos se formen como personas, con disciplina, respeto y buenos hábitos”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de viajar a una prueba nacional: “Surgió a través de contactos y queremos aprovecharlo. No es tanto por si quedan o no, sino por la experiencia de medirse con chicos de todo el país y saber dónde están parados”.