Con gol de Yoshan Valois en el cierre de la segunda etapa, Lanús derrotó 1-0 a Banfieldy festejó ante su gente en La Fortaleza.

Lanús lo ganó sobre la hora y se quedó con el clásico ante Banfield

Lanús se quedó con el clásico del Sur tras vencer 1-0 a Banfield en La Fortaleza , en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. En un partido cerrado, de mucha fricción y pocas luces, el Granate encontró el premio en el final y desató el festejo ante su gente.

El encuentro tuvo todos los condimentos típicos de un clásico: intensidad, tensión y escasas concesiones. Lanús intentó asumir el protagonismo desde el inicio, con mayor tenencia y búsqueda constante en campo rival, mientras que Banfield se plantó con orden, apostando a resistir y salir rápido de contra.

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Durante la primera mitad, el equipo local manejó más la pelota y generó aproximaciones, pero sin claridad en los últimos metros. Del otro lado, el Taladro logró inquietar en una acción puntual que terminó en gol de Mauro Méndez, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego tras la intervención del VAR, manteniendo el cero.

El complemento mantuvo la misma lógica. Lanús siguió insistiendo, con más empuje que ideas, mientras que Banfield sostuvo su estructura defensiva y buscó aprovechar los espacios. El partido se volvió trabado, con interrupciones y pocas situaciones claras.

Lanús lo ganó sobre la hora y se quedó con el clásico ante Banfield

Lanus banfield 1 Lanús lo ganó sobre la hora y se quedó con el clásico ante Banfield

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final. A los 42 minutos del segundo tiempo, Yoshan Valois apareció para marcar el 1-0 y darle la victoria al Granate en el cierre del encuentro.

El gol desató la locura en el estadio y le dio a Lanús un triunfo muy esperado, no solo por tratarse de un clásico, sino también por la forma en la que se dio: con carácter, insistencia y en el momento justo.

El resultado premia la búsqueda del equipo local, que fue el que más intentó a lo largo del partido. Banfield, en cambio, se quedó con las manos vacías pese a haber sostenido el empate durante gran parte del encuentro.

En un torneo marcado por la paridad, este tipo de victorias pueden tener un valor especial. Lanús se llevó algo más que tres puntos: se quedó con el orgullo del clásico y un envión anímico clave para lo que viene.