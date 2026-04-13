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Entre Ríos bajo una alerta amarilla por tormentas para este martes

El SMN emitió una alerta amarilla que rige para algunos departamentos de Entre Ríos para este martes y miércoles. Previsión de lluvias y ráfagas de viento.

13 de abril 2026 · 22:49hs
Se esperan fuertes tormentas en gran parte de Entre Ríos.

Se esperan fuertes tormentas en gran parte de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que rige para algunos departamentos de Entre Ríos para este martes y miércoles. Desde la Dirección de Defensa Civil se pide a la población tomar los recaudos necesarios ante la previsión de lluvias persistentes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Según el reporte oficial, el área será alcanzada por lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas fundamentalmente por precipitaciones abundantes y persistentes. Se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento que superarán los 80 km/h y ocasional caída de granizo.

Se esperan fuertes tormentas para Entre Ríos y gran parte del país.

El SMN emitió una alerta por lluvias y tormentas para Entre Ríos: cuándo se producirán

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Las zonas afectadas por esta alerta este martes serán Feliciano, La Paz, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Concordia, Villaguay, Paraná y Nogoyá.

En tanto, el día miércoles, el fenómeno abarcará los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Ante esta situación se recomienda a la población asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional
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