HBO estrenó El caballero de los Siete Reinos

19 de enero 2026 · 11:35hs
El universo de Game fo Thrones (Juego de Tronos) creado por la pluma de George R.R. Martin volvió a la pantalla de HBO con el estreno de El Caballero de los Siete Reinos, spin off de la saga que enlaza a la dinastía Targaryen con la Canción de Hielo y Fuego. Intrigas palaciegas, vínculos incestuosos y traiciones, batallas, condimentos para una platea ávida.

El caballero de los siete reinos, la nueva ficción adaptada de los textos de Martin, esta vez una trilogía de novelas cortas ambientadas alrededor de un siglo antes de los acontecimientos narrados en su saga de Fuego y hielo, no es lo que la mayoría del público imagina cuando piensa en un relato sobre Westeros, sus casas nobles y el futuro del trono de Hierro. La serie tiene seis episodios de poco más de media hora cada uno y estrenó el domingo a medianoche en HBO y HBO Max.

George Martin.jpg

La historia

Todo comienza como cualquier otro episodio de la saga. Bajo la lluvia torrencial, un personaje cava una fosa para enterrar a un viejo guerrero. La escena podría ser desoladora pero pronto vira a una secuencia cómica que incluye a la conocida canción de apertura de Game of Thrones. Enseguida resulta evidente que por más que el escenario de este nueva aventura es el siempre turbulento Westeros aquí el foco ya no está puesto en los palacios y sus maquiavélicos habitantes sino en lo que sucede más allá de las murallas, en las tabernas al costado del camino, en las aldeas donde los granjeros cultivan la comida que luego consumirán los nobles y de la que se quedarán con migajas y, sobre todo en un escudero vuelto caballero errante llamado Dunk.

Salido de las entrañas de la miseria de Desembarco del Rey y criado a los golpes por Ser Arlan Pennytree, un veterano guerrero sin casa real ni señor a quién servir, Dunk es el personaje más inmediatamente querible de todo el universo Game of Thrones. Algo como ingenuo, el muchacho sueña con poder ser un caballero reconocido del reino, un valiente defensor de los desvalidos y las causas justas. Sin embargo, sin nada más que tres caballos, una espada y un escudo astillado en su haber las posibilidades de gloria para el bueno de Dunk son escasas. Pero, ante la oportunidad de probar su valía en un torneo de caballeros, ahí va el gigantón con la ilusión de ganarlo. En una posta del camino un peculiar niño, Egg, se ofrecerá para ser su escudero.

Embed

“Todo caballero necesita tener un escudero y vos parecés necesitarlo más que los demás”, le dice el chico a Dunk que después de cierta resistencia acepta sumarlo a su gesta de honor. El lazo entre el caballero de buen corazón y el nene perspicaz que esconde más de un secreto pone en marcha una trama entretenida, con sus momentos de violencia pero carente de la solemnidad con la que cargaba la serie original.

Mientras que los primeros seis capítulos corresponden a la primera de las novelas sobre Dunk y Egg, El caballero errante, la próxima temporada coincidirá con su continuación, La espada leal. Lo que no se sabe todavía es si la producción completará la trilogía con la adaptación de la tercera novela corta, El caballero misterioso. Aunque teniendo en cuenta el continuo interés de HBO y los espectadores por el universo narrativo de Martin es más que probable que así sea.

El caballero de los Siete Reinos Game Of Thrones HBO series 1

Los actores

Como sucedió en su momento con GOT, la producción de El caballero de los siete reinos se esmeró por armar un elenco con intérpretes mayormente desconocidos para el público general aún cuando en la elección de los actores indicados residía gran parte de la suerte que podría tener -o no-, la ficción.

En este caso, con una narración centrada mayormente en dos personajes, la apuesta era considerable. Y la recompensa se nota casi de inmediato. En el papel de Dunk aparece Peter Claffey, un intérprete irlandés que luego de dedicarse al deporte profesional (fue integrante de la selección juvenil de rugby de su país) se acercó a la actuación en 2022 y hasta ahora solo había tenido papeles de reparto en series y en una película protagonizada por Cillian Murphy. De casi dos metros de estatura, Claffey no solo coincide con la descripción que Martin hace de Dunk en sus textos, sino que el actor novel le aporta al personaje una inocencia y ternura que hasta ahora no aparecía más que fugazmente en la saga. Unas cualidades que se acentúan cuando comparte escenas con Dexter Sol Ansell, quien encarna al hábil Egg, otro de esos personajes infantiles pleno de matices presentes en la literatura de Martin y en sus adaptaciones. Y uno de los pocos que no es, al menos en principio, ni trágica víctima ni cruel victimario.

HBO El caballero de los Siete Reinos George R.R. Martin Game of Thrones
