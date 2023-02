Gran Hermano: supuesta amante de Lucca Bardelli, el novio de Julieta, rompió el silencio

"Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli... estuve en otros países y no miraba GH", explicó la sensual rubia.

gran hermano julieta poggio novio 4.jpg

Galera manifestó que no tendría inconvenientes en reunirse con la familia de Poggio. "Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli", añadió

gran hermano julieta poggio novio 2.jpg La joven, Rocío Galera, enfrentó los rumores de amorío con Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022

La supuesta amante de Bardelli reiteró que le llama la atención la actitud de la madre de la participante ante este escándalo. "A la madre le encantan las cámaras y quiere facturar con las hijas... de chicas las preparó para estar en la TV, quiere que gane Ju y no le conviene que se distraiga, lo dijo en un programa. Por eso niega todo... es más importante la plata, la fama, que la reputación de la hija", sostuvo.

gran hermano julieta poggio novio 6.jpg

Al finalizar, Galera dijo que espera que Poggio pueda abrir los ojos. "Me parece sincera y transparente, aparte de ser muy diosa... se merece otra cosa y pienso que se va a dar cuenta sola", cerró.

gran hermano julieta poggio novio 5.jpg

Gran Hermano 2022: Julieta escuchó un grito del exterior sobre la "infidelidad" de su novio y generó preocupación

En las últimas horas, Julieta Poggio vivió un duro momento en Gran Hermano 2022. Mientras conversaba en el jardín con sus compañeros y algunos de los familiares que ingresaron el lunes, escuchó un grito que la desestabilizó.

“Lucca te cagó. ¡Cornuda!”, le dijeron. Sin embargo, ella tardó en caer, ya que entendió: “Julieta te apoyamos”. Fue su hermana quien le hizo la seña de “cuernitos” con la mano, y se puso muy mal. Inmediatamente, la producción decidió cortar la transmisión, hasta que un rato después la enfocaron mientras la abrazaban.

Hace unos días, su pareja había enfrentado más rumores de infidelidad. Varias chicas aseguraron que lo vieron con otras mujeres en boliches y una de ellas habló en las redes sobre el encuentro íntimo que tuvieron.

El joven también quedó en el ojo de la tormenta por no haber entrado a la casa más famosa para alentar a la participante en la recta final del juego. En su lugar entró Camila Camarda, la hermana.

“Me mata de amor, todo está más que bien mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder”, escribió Lucca Bardelli en Instagram luego de ver un video en el que Poggio le pregunta a su ser querido si él la sigue esperando afuera. El futuro de la relación se sabrá en las próximas semanas, cuando ella salga de la casa.