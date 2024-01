Gran Hermano: quién es la nueva participante

En su presentación Virginia Demo, la nueva concursante del reality, afirmó que "tiene muchos años" y estaba dispuesta a "todo" para ganar el premio de 50 millones de pesos . Según contó, vive en La Plata y se dedica al stand up comedy . Está separada del padre de sus hijas, que tienen 24 y 26 años y si bien no descartó tener un romance dentro de la casa, aclaró que no le atraen los hombres más jóvenes.

"Todo lo que tiene que ver con ama de casa no me gusta nada. Si me cocinan, mejor", expresó la comediante y relató que trabajó en el mismo rubro durante 35 años hasta que un día "le pasó algo" que la impulsó a formarse una carrera en el mundo del stand-up. "Lo que más quiero es derribar mitos y prejuicios, que hay un montón, a nivel sexual", agregó.

"Para ganar Gran Hermano haría de todo, sin joder a nadie. Quiero demostrar que a esa edad se puede y todos los días se aprende algo. Me animé y es una experiencia que me muero por vivir", concluyó Virginia en el tape donde se presentó a los televidentes. Seguidamente la cámara se dirigió a la casa para mostrar la reacción de sus compañeros ante la llegada de una nueva compañera.

Con valija en mano, la humorista ingresó silenciosamente al country con un sombrero que cubría su rostro, para generar más intriga. Los participantes dieron cuenta de una persona en la entrada y fueron a recibirla. La primera en darle la bienvenida fue Agostina seguida por Emmanuel, quienes ambos están en una posición frágil al no tener un grupo que los consolide dentro de la Casa.

Ya en el confesionario, el Gran Hermano le recordó a Virginia que no puede revelar a los 'hermanitos' información del exterior y le consultó sus primeras impresiones de la casa: "Estoy re contenta, los chicos me dieron un recibimiento hermoso. Estoy feliz, vamos a ver cómo sigue. No tenía miedo sino intriga, me imaginé mil cosas (...) Sentí que Furia se quedó atrás, pero el resto me recibió muy bien. Tengo muchas ganas de jugar y de meterla a la casa buena onda, humor. Para mí el humor es todo, me salvó de situaciones feas. Reír ayuda, es la idea. Pero hay que estar acá y ver qué pasa".