Gran Hermano: Lucía eliminada, Furia y Agostina explotaron

Anoche, Gran Hermano explotó y brindó una gala que no tuvo desperdicio. Una vez más, la protagonista de la semana fue Furia. ¿Por qué? La participante de reality no deja de tener conflictos y duros enfrentamientos con su examiga Agostina, quien la acusa de traidora y mala compañera día y noche frente a las cámaras. Por ese motivo, Gran Hermano les propuso un careo pero el mismo no terminó nada bien, no hubo reconciliación ya que la distancia parece ser irreversible.