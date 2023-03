Gran Hermano: la emoción de Romina Uhrig al hablar de la historia con su papá

Romina contó una parte de su historia que no conocíamos Mirá el video ⬇️ #GranHermano #GH2022 https://t.co/Xqz5tIcV2T

Y uno de ellos fue el de Romina Uhrig, quien en la previa a su participación como hermanita, se mostró muy vulnerable al hablar de la relación con su papá.

"Lo conocí con 25 años, lo busqué por Facebook y me dijo una hermana que estaba internado enfermo de cáncer, y me aconsejó visitarlo", comenzó y relató que fue el hospital a verlo cuando los médicos ni siquiera lo recomendaban.

romina uhrig gran hermano.jpg Santiago del Moro mostró los castings de los participantes, y Romina Uhrig se refirió al reencuentro con su padre antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022

"Al otro día, después de que yo que soy muy creyente haga mi ayuno y hable con mis pastores, al otro día a mi papá le dieron el alta, nos dimos un abrazo muy grande y lo pude disfrutar tres años. Pude sanar", cerró la última eliminada, con las emociones a flor de piel.

La respuesta que le dio Romina a la producción de LAM

Como todos los eliminados de Gran Hermano 2022, esta semana se esperaba que Romina Uhrig visite los estudios de LAM en América TV, pero sin embargo la ex diputada tomó una decisión que sorprendió a todos, sobre todo al conductor del ciclo.

"Es la única participante de GH que no va a venir a LAM, nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Esta semana va a tener la recorrida mediática que hacen todos, y decidió no formar parte de LAM", comenzó Ángel.

"La gente de Telefe hizo todo lo posible para que cumpla con lo pactado, e incluso nos ofrecieron un mano a mano pero ella decidió esta semana no estar", dijo el conductor, indignado.

"Todo lo que dijeron ayer en el debate, para ella no fue, es Alfa versión mujer, todo lo negó", cerró y las angelitas tampoco pudieron ocultar su decepción.