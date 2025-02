Graciela Alfano estaría saliendo con DJ

A poco más de un mes de su separación de Carlos Bustín, Graciela Alfano disfruta de su soltería. El rumor de un nuevo romance comenzó este martes cuando Pepe Ochoa comentó en LAM (América) que Alfano habría iniciado un nuevo vínculo. “Graciela Alfano fue vista con el famosísimo DJ Fer Palacio”, comentó el panelista y luego agregó: “Fueron vistos juntos en un auto”. “¿No es un videoclip, no?”, le consultó Ángel de Brito. “Cuando le pregunté a la persona que me mandó esto, me dijeron que entraron juntos a un lugar y permanecieron juntos”, explicó Pepe. Luego, otra de las panelistas resaltó que la vedette es una mujer “con mucho levante” a sus 72 años. “Yo estuve en un evento con ella y todo el mundo se le tiraba”, dijo.

Fernando Palacios Graciela Alfano.jpg

Quién es Fer Palacio, el nuevo romance de Graciela Alfano

Fer Palacio quien está próximo a cumplir 35 años, es un DJ y productor musical que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Se convirtió en tendencia cuando musicalizó la previa del partido Argentina vs. Panamá, el primer amistoso tras la consagración de la Selección en el Mundial de Qatar 2022.

Nacido en Merlo, provincia de Buenos Aires, Palacio tiene una historia particular: proviene de una familia ferroviaria, con su abuelo como guarda y su padre como motorman. Sin embargo, decidió cambiar de rumbo y apostó por la música. Con formación en piano y guitarra, su estilo se orientó hacia el reggaetón y la cumbia, con influencias que van desde Amar Azul y La Nueva Luna hasta León Gieco y Los Redondos.

De esta manera, Alfano deja atrás su relación de dos años con Bustín. la propia Alfano habló desde Punta del Este para ofrecer detalles sobre la ruptura. “Estoy separada, completamente. Confirmo esa separación. Yo venía viviendo situaciones bastante complicadas... Viví momentos maravillosos, como en toda relación, que hay que valorizar. Y luego estuve viviendo situaciones un poco complicadas, a partir de un momento, que tenían que ver con que él es una persona que creo que vive (y no sé si se da cuenta) como en un estado de conquista en mujeres que están en todos lados. Y en mi cara. Y para mi eso es una falta de respeto. Es un punto final. Yo en un momento pensé que era como esa cosa que decís: ‘No, esto lo está haciendo ahora, está metiendo la pata, cómo me deja así’... Me costó entenderlo. Creo que la primera vez que lo hizo tendría que haber cortado”, comenzó diciendo la vedette.

Fernando Palacios Graciela Alfano 1.jpg

“Él coqueteaba, se levantaba a mujeres en mi cara. Hubo un impasse, famoso, que quiero aclarar. Cuando pasan estas cosas uno se empieza a poner nervioso. Le ponés un límite, te terminás peleando a los gritos, te convertís en la tóxica. Y yo no quiero ser la tóxica. Nadie aplaude mientras te están faltando el respeto, y basureando, menospreciando de esa manera, no dándote ese lugar. Entonces yo directamente hice mis valijas, me volví a Buenos Aires, hicimos un impasse. Allí estuve con mi familia, con mis hijos, mis nueras, mis nietas en Navidad y Año Nuevo. Lo pasé llena de amor. Y todo esto me ayudó a ver con más claridad y a entender que sí, que es una persona así, que no se da cuenta, que va a ser así toda la vida. Y realmente a mi eso no me va”, analizó Alfano.