Globos de Oro 2024: los principales nominados de esta noche

Otro dato interesante es que este año se incorporan dos nuevas categorías a la premiación: 'Logro Cinematográfico y de Taquilla' para los films que hayan recaudado más de 100 millones de dólares en cines de Estados Unidos. Además, se incorporó la terna de 'Mejor Interpretación en Stand-Up Comedy en televisión'.

Dentro de las nominaciones, dos producciones son las que acumulan más nominaciones: en la categoría cine, Barbie tiene nueve nominaciones, mientras que la serie Succesion también tiene la posibilidad de ganar nueve estatuillas en distintas categorías. La ceremonia podrá sintonizarse mediante TNT y HBO Max a partir de las 22 horas (Argentina).

La lista completa de nominados en CINE

Mejor película de drama: Oppenheimer - Los asesinos de la luna - Maestro - Vidas pasadas - La Zona de Interés - Anatomía de una Caída.

Mejor película de comedia o musical: Barbie - Pobres Criaturas - American Fiction - Los que se quedan - May December - Air

Logro Cinematográfico y de taquilla: Barbie - Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - John Wick: capítulo 4 - Misión Imposible: Dead Reckoning parte 1 - Oppenheimer - Spider-man: across the spider-verse - Mario Bros - Taylor Swift: The Eras Tour

Mejor actriz de drama: Lily Gladstone (Los asesinos de la Luna) - Carey Mulligan (Maestro) - Sandra Hüller (Anatomía de una Caída) - Annette Bening (Nyad) - Greta Lee (Vidas pasadas) - Cailee Spaeny (Priscilla).

Mejor actriz de comedia o musical: Fantasia Barrino (El color púrpura) - Jennifer Lawrence (Sin malos rollos) - Natalie Portman (May December) - Alma Pöysti (Fallen Leaves) - Margot Robbie (Barbie) - Emma Stone (Pobres criaturas).

Mejor actor de drama: Bradley Cooper (Maestro) - Cillian Murphy (Oppenheimer) - Leonardo DiCaprio (Los asesinos de la Luna) - Colman Domingo (Rustin) - Andrew Scott (Desconocidos) - Brry Keoghan (Saltburn).

Mejor actor de comedia o musical: Nicolas Cage (Dream Scenario) - Timothée Chalamet (Wonka) - Matt Damon (Air) - Paul Giamatti (Los que se quedan) - Joaquin Phoenix (Beau tiene miedo) - Jeffrey Wright (American Fiction).

Mejor dirección de cine: Bradley Cooper (Maestro) - Greta Gerwig (Barbie) - Yorgos Lanthimos (Pobres Criaturas) - Christopher Nolan (Oppenheimer) - Martin Scorsese (Los asesinos de la Luna) - Celine Song (Vidas pasadas).

Mejor guión de cine: Barbie - Pobres Criaturas - Oppenheimer - Los asesinos de la Luna - Vidas pasadas - Anatomía de una caída.

Mejor actriz de reparto: Emily Blunt (Oppenheimer) - Danielle Brooks (El color púrpura) - Jodie Foster (Nyad) - Julianne Moore (May December) - Rosamund Pike (Saltburn) - DaVine Joy Randolph (Los que se quedan).

Mejor actor de reparto: Willen Dafoe (Pobres criaturas) - Robert De Niro (Los asesinos de la Luna) - Robert Downey Jr (Oppenheimer) - Ryan Gosling (Barbie) - Charles Melton (May December) - Mark Ruffalo (Pobres Criaturas).

Mejor película de animación: El Niño y la Garza - Elemental - Spider-man: Cruzando el Multiverso - Super Mario Bros - Suzume - Wish.

Mejor película de habla no inglesa: Anatomía de una Caída (Francia) - Fallen Leaves (Finlandia) - La Sociedad de la Nieve (España) - La Zona de Interés (Reino Unido) - Yo Capitán (Italia) - Vidas pasadas (Estados Unidos).

Mejor banda sonora: Pobres Criaturas - Oppenheimer - El chico y la Garza - La zona de interés - Spider-man: cruzando el multiverso - Los asesinos de la Luna.

Mejor canción original: What Was I Made For? (Barbie) - Dance the Night (Barbie) - Addicted to Romance (Llegó a mí) - Peaches (Mario Bros) - I'm Just Ken (Barbie) - Road to Freedom (Rustin).

La lista completa de nominados para SERIES

Mejor serie de televisión dramática: 1923 - The Crown - La Diplomática - The Last of Us - The Morning Show - Succesion

Mejor serie de televisión de comedia o musical: The Bear - Ted Lasso - Colegio Abbot - Jury Duty - Solo asesinatos en el edificio - Barry

Mejor actriz de televisión dramática: Helen Mirren (1923) - Bella Ramsey (The Last of Us) - Keri Russel (La Diplomática) - Sarah Snook (Succession) - Imelda Staunton (The Crown) - Emma Stone (The Curse).

Mejor actor de televisión dramático: Brian Cox (Succession) - Kieran Culkin (Succession) - Gary Oldman (Slow Horses) - Pedro Pascal (The Last of Us) - Jeremy Strong (Succession) - Dominic West (The Crown).

Mejor actriz de televisión comedia o musical: Ayo Edebiri (The Bear) - Natasha Lyonne (Poker Face) - Quinta Brunson (Colegio Abbot) - Rachel Brosnahan (La Maravillosa Señora Maisel) - Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio) - Elle Fanning (The Great).

Mejor actor de televisión musical o comedia: Bill Hader (Barry) - Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio) - Martin Short (Solo asesinatos en el edificio) - Jason Segel (Terapia sin filtro) - Jason Sudeikis (Ted Lasso) - Jeremy Allen White (The Bear).

Mejor actriz de reparto de televisión: Elizabeth Debicki (The Crown) - Abby Elliott (The Bear) - Christina Ricci (Yellowjackets) - J. Smith Cameron (Succession) - Meryl Streep (Solo asesinatos en el edificio) - Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Mejor actor de reparto de televisión: Billy Crudup (The Morning Show) - Matthey Macfadyen (Succession) - James Marsden (Jury Duty) - Ebon Moss-Bachrach (The Bear) - Alan Ruck (Succession) - Alexander Skarsgard (Succession).

Mejor miniserie o película para televisión: Bronca - Lecciones de Química - todos quieren a Daisy Jones - La luz que no puedes ver - Compañeros de ruta - Fargo.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones) - Brie Larson (Lecciones de Química) - Elizabeth Olsen (Love & Death) - Juno Temple (Fargo) - Rachel Weisz (Inseparables) - Ali Wong (Bronca).

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Matt Bomer (Compañeros de ruta) - Sam Claflin (Todos quieren a Daisy Jones) - Jon Hamm (Fargo) - Woody Harrelson (Los fontaneros de la casa Blanca) - David Oyelowo (Lawmen: Bass Reeves) - Steven Yeun (Bronca).