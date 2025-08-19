Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez: "Cometí un error, me mandé una cagada"

Gimena Accardi habló públicamente en OLGA sobre su separación de Nicolás Vázquez y confirmó que le fue infiel: "Me arrepiento, estuve mal"

Gimena Accardi habló públicamente sobre su separación de Nicolás Vázquez y confirmó que le fue infiel a su marido, aunque aclaró que la persona involucrada no pertenece al medio artístico. La actriz eligió el programa Sería increíble (OLGA) para dar su versión luego de que en LAM (América) se asegurara que la ruptura del matrimonio se debió a una relación paralela con un colega.

“Cometí un error, me mandé una cagada. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada”, expresó con angustia. La actriz señaló que, a pesar de la situación, sigue unida a Vázquez por el respeto y el cariño mutuo, aunque reconoció que la pareja atravesaba una crisis desde hacía tiempo y que la infidelidad terminó de marcar la separación.

Accardi destacó que no le debía explicaciones al público, pero sí a Vázquez: “En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”.

Gimena Accardi Y Nico Vázquez1.jpg

Al mismo tiempo, desmintió que se tratara de su compañero de obra Andrés Gil, nombre que circuló en redes sociales tras la versión de LAM. “Con la persona que se me vincula es mentira, necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia”, subrayó. Según explicó, el vínculo fue con “una persona random, que no tiene nada que ver con el medio”.

“Lastimé a la persona que más amo, que es Nico. Es a la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece”, sostuvo. Y valoró la actitud de su expareja, quien –aseguró– optó por no hacer declaraciones públicas para preservar la intimidad de ambos.

Con respecto a los rumores que circularon sobre él, la actriz pidió frenar las especulaciones y reiteró que su expareja la apoyó incluso en medio de la crisis. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico. Es la persona que más sigo amando en este planeta”, concluyó.