Gastón Soffritti : "Tengo el estómago revuelto"

Gastón Soffritti habló tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación. "Todavía tengo el estómago revuelto", aseguró el actor, que trabajó en "Patito feo" y formó parte de la gira por Nicaragua que mencionó Fardin en su acusación.

"Esto me sorprendió mucho", dijo Soffritti a TN y contó que en las giras que hacían con el elenco, todos los chicos convivían en un mismo piso. "Eso es lo que más me afecta. No habernos dado cuenta", explicó.





"No me entra en la cabeza cómo alguien pudo hacer algo así, cómo pudo mantenerlo escondido tantos años. Conocí a una persona que no tenía nada que ver con lo que realmente era", agregó.





Fardin contó ayer. en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el colectivo Actrices Argentina, que denunció penalmente a Darthés por haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años, en medio de una gira de promoción de la novela.