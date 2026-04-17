La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco.

La Municipalidad de Paraná informó que finalizó la reparación del caño maestro de agua en avenida Don Bosco. Poco a poco se restablecerá el servicio.

Desde la Municipalidad de Paraná comenzó a enviarse el suministro potabilizado desde la planta Echeverría, por la cañería de 750 milímetros, hacia el centro de distribución Ramírez.

Durante las próximas horas comenzarán a recuperarse las reservas en Ramírez y en el centro distribuidor Ejército, para inyectar con caudales y presiones adecuadas, el agua potable hacia la red de distribución pública del centro, oeste y sudoeste de la capital entrerriana.

El trabajo de la Municipalidad de Paraná

La labor del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias se había iniciado en la noche del jueves, se extendió a lo largo de la madrugada y concluyó horas cerca del mediodía.

Realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, y a partir de una gradual reactivación de los procesos operativos y sistemas de gestión del servicio, a lo largo del resto de la jornada se irá restableciendo progresivamente el abastecimiento del suministro en los sectores afectados durante el desarrollo de la intervención.

Esta situación había abarcado a las áreas atendidas por los centros de distribución Ramírez y Ejército, como el casco céntrico, barrios Hipódromo, Rocamora, y en el sur hasta parte de Santa Lucía y el Kilómetro 5 y 1/2; y en el oeste, como Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

De todos modos, la presurización del sistema y la prestación habitual del servicio requerirán como plazo hasta el sábado, para su normalización.

Detalles de la obra

El acueducto intervenido sobre avenida Don Bosco, en el tramo entre calles Los Constituyentes y Ayacucho, es el de mayor diámetro –750 milímetros– que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez.

Con el caño complementario de impulsión de 500 milímetros, obra recientemente operativa, el casco céntrico logró ser atendido, con una menor disponibilidad del recurso.