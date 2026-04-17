Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

La Municipalidad de Paraná informó que finalizó la reparación del caño maestro de agua en avenida Don Bosco. Poco a poco se restablecerá el servicio.

17 de abril 2026 · 17:29hs
La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco.

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco.

Desde la Municipalidad de Paraná comenzó a enviarse el suministro potabilizado desde la planta Echeverría, por la cañería de 750 milímetros, hacia el centro de distribución Ramírez.

Durante las próximas horas comenzarán a recuperarse las reservas en Ramírez y en el centro distribuidor Ejército, para inyectar con caudales y presiones adecuadas, el agua potable hacia la red de distribución pública del centro, oeste y sudoeste de la capital entrerriana.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el Club Tech 2026.

La Municipalidad de Paraná abrió las inscripciones para el Club Tech 2026

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones.

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

LEER MÁS: Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

El trabajo de la Municipalidad de Paraná

La labor del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias se había iniciado en la noche del jueves, se extendió a lo largo de la madrugada y concluyó horas cerca del mediodía.

Realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, y a partir de una gradual reactivación de los procesos operativos y sistemas de gestión del servicio, a lo largo del resto de la jornada se irá restableciendo progresivamente el abastecimiento del suministro en los sectores afectados durante el desarrollo de la intervención.

Esta situación había abarcado a las áreas atendidas por los centros de distribución Ramírez y Ejército, como el casco céntrico, barrios Hipódromo, Rocamora, y en el sur hasta parte de Santa Lucía y el Kilómetro 5 y 1/2; y en el oeste, como Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

De todos modos, la presurización del sistema y la prestación habitual del servicio requerirán como plazo hasta el sábado, para su normalización.

Detalles de la obra

El acueducto intervenido sobre avenida Don Bosco, en el tramo entre calles Los Constituyentes y Ayacucho, es el de mayor diámetro –750 milímetros– que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez.

Con el caño complementario de impulsión de 500 milímetros, obra recientemente operativa, el casco céntrico logró ser atendido, con una menor disponibilidad del recurso.

Municipalidad de Paraná caño Agua Don Bosco
Noticias relacionadas
la municipalidad de parana lleva adelante el yerbatazo

La Municipalidad de Paraná lleva adelante el yerbatazo

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025.

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Ver comentarios

Lo último

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Mariano Werner: Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más

Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

Ultimo Momento
En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Mariano Werner: Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más

Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

Policiales
Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Macabro crimen del sereno en Colón: identificaron a la víctima

Macabro crimen del sereno en Colón: identificaron a la víctima

Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Kathaleya: sigue el juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: sigue el juicio contra los padres de la beba

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula

Ovación
En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Mariano Werner: Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más

Mariano Werner: "Hoy necesito sumar puntos, ir de menos a más"

Unión y Newells abren la fecha 15

Unión y Newell's abren la fecha 15

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Histórico triunfo de Platense ante Peñarol en Uruguay

Histórico triunfo de Platense ante Peñarol en Uruguay

La provincia
La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Amenazas virales en escuelas: desde el CGE indicaron que se identificaron autores

Amenazas virales en escuelas: desde el CGE indicaron que se identificaron autores

Dejanos tu comentario