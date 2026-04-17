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Dos entrerrianos aceleran en Córdoba

Este fin des semana se corre el Rally Argentino con el Sudamericano. Los entrerrianos Nadia Cutro y Victorio Ballay tuvieron un buen viernes.

17 de abril 2026 · 22:19hs
Nadia Cutro se ubicó en la sexta posición en los entrenamientos previos a la Etapa 1.

Nadia Cutro se ubicó en la sexta posición en los entrenamientos previos a la Etapa 1.

Los certámenes más importantes de rally de Sudamérica vuelven a recorrer los caminos más tradicionales de Córdoba y, por tanto, de la Argentina. En Mina Clavero dos entrerrianos dirán presente.

Nadia Cutro
Los entrerrianos buscan tener un buen fin de semana en C&oacute;rdoba.&nbsp;

Los entrerrianos buscan tener un buen fin de semana en Córdoba.

Después de un par de temporadas, esta competencia conjunta entre los dos campeonatos se vuelve a realizar en la histórica ciudad cordobesa del Valle de Traslasierra, que fuera el lugar de vida del máximo exponente de la especialidad de nuestro país en la historia: Jorge Raúl Recalde.

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Así entonces, para un regreso estelar e icónico como lo es la vuelta a la disputa de una fecha sudamericana en Mina Clavero, se ha diagramado una competencia con las características propias de los caminos de la zona: montaña, intrincados, técnicos, desafiantes, pero de una belleza y disfrute sin igual, tanto para los pilotos como para el público. Por lo tanto, se espera una gran fiesta con la pasión popular que el público cordobés lleva en la sangre por el rally.

A su vez, podrán ver a los mejores pilotos de Sudamérica, con máquinas que, en algunos casos, están a tono con el máximo nivel mundial de la escala de la FIA. Por lo tanto, combinados, será un total de 71 protagonistas que surcarán los caminos cordobeses, divididos en seis categorías diferentes y de varios países, además de la Argentina: Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cómo les fue a los entrerrianos este viernes

Sin embargo, de toda esa abultada nómina de pilotos, destacan allí los embajadores de la provincia de Entre Ríos que dan el presente. En tal sentido hay que subrayar la participación de los concordienses Victorio Ballay (Citroën) y Nadia Cutro (Toyota), quienes comparten categoría, puesto que se desempeñan en la RC-MR (Maxi Rally Turbo), tal y como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo; esta será una presentación más que hagan con la divisional, en la segunda fecha del año.

Con todo, los motores ya comenzaron a rugir en la jornada de ayer con el shakedown, siendo este el primer y único tramo no oficial que tienen los competidores para realizar los últimos ajustes, previo al inicio de la carrera propiamente dicha. Así, en el denominado “Burródromo” de Mina Clavero, se desarrolló este segmento de velocidad de 1,74 kilómetros, donde todos los protagonistas realizaron una o más pasadas de puesta a punto, y en el que el más destacado fue Federico Villagra (Skoda), que lideró con un tiempo de 1’34”6/10. En tanto, los entrerrianos, dentro de la clase RC MR, ¡igualaron el tiempo!, y fueron sextos en la divisional.

La etapa de este sábado en Córdoba

Este sábado dará inicio la etapa 1. El comienzo será con la prueba especial N° 1: Tala Cañada–Río Jaime (12,41 kilómetros) a las 9.18, seguido por PE El Cruce–Ambul (12,42 kilómetros), completándose con la PE El Mirador–Cuesta de San Luis (19,57 kilómetros).

Luego, y tras el paso por asistencia para el service de mitad de jornada, la segunda sección repetirá el esquema de la mañana, largándose a las 13.47, pero se cerrará el día con la debutante especial “Nido del Águila–Aeródromo” (4,30 kilómetros), que se pondrá en marcha a la hora 15.41.

Producción periodística: Lisandro Trucco

entrerrianos Rally Córdoba
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