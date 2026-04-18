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Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

El violento hecho ocurrió en un campo de Santa Ana, departamento Federación. La mujer fue hospitalizada tras el intento de femicidio

18 de abril 2026 · 13:25hs
El violento hecho ocurrió en un campo de Santa Ana

Foto: Diario Río Uruguay

El violento hecho ocurrió en un campo de Santa Ana, departamento Federación. La mujer fue hospitalizada tras el intento de femicidio 

Una mujer padeció graves heridas al ser atacada con un hacha en un campo de la localidad de Santa Ana, departamento Federación.

La mujer, de apellido Galeano, se encontraba en su campo con su hija de 12 años de edad y un amigo de la niña de 15 años, cuando fueron atacados por un hombre, excuñado de la víctima.

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Intento de Femicidio Santa Ana mujer

Según los primeros datos el agreso llegó al lugar acompañado por otro sujeto que también ejerció violencia sobre el grupo.

Galeano sufrió cortes en su brazo y tuvo que recibir más de 20 puntos y también en la cabeza. Además sufrió traumatismos en todo el cuerpo.

Fue atendida por personal del hospital Santa Rosa de Chajarí y fue dada de alta pero, en las últimas horas, la mujer volvió al hospital y se encuentra internada por fuertes dolores y conmoción. En el nosocomio le realizaron estudios para deteminar lesiones internas.

Se supo que Galeano, cuando su salud lo permita, ampliará su denuncia. “Estamos muy preocupados y vulnerables con esta situación”, dijo la hija de Galeano, recordando que el agresor amenazó de muerte a su mamá.

Santa Ana Mujer Intento de femicidio
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