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Macabro crimen del sereno en Colón: identificaron a la víctima

Dieron a conocer la identidad de la persona encontrada sin vida en un edificio en construcción de Colón el domingo pasado. La identificación se logró tras la autopsia y un trabajo conjunto entre fuerzas de Argentina y Paraguay

17 de abril 2026 · 14:57hs
Macabro crimen del sereno en Colón: identificaron a la víctima

La investigación por el crimen del hombre hallado muerto dentro de una pared en la localidad de Colón el pasado domingo permitió establecer finalmente la identidad de la víctima: se trata de Jorge Osvaldo Giménez Amarilla, ciudadano paraguayo de 52 años que se desempeñaba como sereno en la obra en construcción ((avenida Quirós y Moreno) donde ocurrió el homicidio.

crimen del sereno Colón

La confirmación se logró luego de la autopsia practicada el 16 de abril en el Centro Médico Forense de Oro Verde, en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo del cuerpo el pasado 12 de abril.

colon construccion muerto

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula.

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Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Alejandro Perroud comunicó la novedad a una familiar de la víctima y al Consulado del Paraguay. En la autopsia llevada a cabo en el Centro Médico Forense de Oro Verde el jueves, y pese al estado del cadáver, fue posible el levantamiento de registros dactilares, cuya compulsa en principio no había arrojado resultados en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS). Pero la colaboración de la División Triple Frontera dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas NEA de Policía Federal, y del Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera (Cidecofron) de Gendarmería Nacional Argentina, permitieron obtener fichas dactiloscópicas remitidas por la Policía Nacional la República del Paraguay. La identificación se logró gracias a un trabajo conjunto de la División Rastros de la Provincia y División Policía Científica de la Policía de Colón.

sereno crimen Colón

Dictaron 90 días de prisión preventiva

La investigación por el crimen del sereno hallado muerto dentro de una pared en un edificio de Colón sumó el lunes pasado una novedad clave: fue detenido “Nino” Acosta, el hombre que era intensamente buscado por el caso. El sospechoso fue localizado en la ciudad de Colón por la Policía de Entre Ríos y quedó a disposición de la Justicia.

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Acosta era señalado como el principal sospechoso en la causa que investiga el asesinato del trabajador, cuyo cuerpo fue encontrado oculto detrás de una pared construida de manera precaria dentro del edificio donde cumplía funciones como sereno. El arresto de Acosta se realizó el lunes después del pedido de captura nacional e internacional que había solicitado el fiscal Alejandro Perroud.

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El hombre de 32 años es oriundo de la provincia de Buenos Aires y ya había sido señalado como el principal sospechoso por el asesinato. En ese marco, la investigación apunta a una presunta pelea, la cual terminó con el trágico desenlace.

Colón cuerpo sereno construcción NICOLÁS ALEXANDER ACOSTA, alias “NINO”

En una audiencia celebrada el jueves por la mañana en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Colón, el Juez de Garantías Jesús Penayo Amaya dictó la prisión preventiva para Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, único imputado por el delito de homicidio simple. Se espera la autopsia en próximas horas, según publica 03442.

Acosta, asistido por el defensor oficial Gustavo Goyeneche, enfrentó los cargos presentados por el fiscal de la causa, Alejandro Perroud. Tras evaluar los elementos presentados y el riesgo procesal, la Justicia determinó que el acusado permanezca privado de su libertad por un plazo de 90 días.

La medida se cumplirá inicialmente en la Jefatura Departamental de Colón y, posteriormente, en una unidad penal a designar por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. El plazo establecido se extiende hasta el próximo lunes 20 de julio de 2026.

Colón Crimen víctima autopsia
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