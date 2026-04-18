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Amenazas en escuelas: tres detenidos en Salta y ocho imputados en Córdoba

Amenazas anónimas. Tras el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe, se extienden los mensajes intimidatorios en escuelas de todo el país.

18 de abril 2026 · 13:42hs
Amenazas anónimas. Tras el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe

Amenazas anónimas. Tras el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe, se extienden los mensajes intimidatorios en escuelas de todo el país.

Tres alumnos de 17; 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en la provincia de Salta, mientras que ocho adolescentes resultaron imputados por amenazas en establecimientos escolares en Córdoba.

Tras el crimen de Ian Cabrera en Santa Fe, se extienden los mensajes intimidatorios por todo el país.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el primer hecho y constató que se hallaron pintadas en esa escuela, donde se señaló que habría un tiroteo el próximo lunes.

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Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El Juzgado de Garantías ordenó los arrestos de los implicados y la audiencia de imputación se realizará este sábado 18 de abril, mientras el fiscal continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el suceso.

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Amenazas en Córdoba

La Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato” en un caso que investiga más de 100 hechos en la capital provincial.

Asimismo, se tramitan diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

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