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Pampas se impuso ante Yacaré XV y quedó más cerca de las semifinales

Pampas volvió a imponer condiciones y quedó más cerca de las semifinales al superar por 31 a 14 a Yacaré XV en el CASI, por la octava fecha.

18 de abril 2026 · 00:41hs
Pampas no dejó dudas ante la franquicia paraguaya para seguir en lo más alto.

Gentileza Pampas

Pampas no dejó dudas ante la franquicia paraguaya para seguir en lo más alto.

Pampas volvió a imponer condiciones y quedó más cerca de las semifinales al superar por 31 a 14 a Yacaré XV en el CASI, por la octava fecha del Super Rugby Américas, y se mantiene como líder en el arranque de la segunda rueda.

El triunfo de Pampas

En Club Atlético San Isidro, el desarrollo comenzó con mucha fricción y escasas situaciones claras pero recién a los 18 minutos, Pampas logró abrir el marcador a través de un line maul bien ejecutado que terminó en try de Marcelo Toledo, con conversión de Bautista Farisé.

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No obstante, la reacción de la franquicia paraguaya fue inmediata, con una buena jugada colectiva que culminó el wing Arturo López en un try para igualar el trámite.

El equipo argentino recuperó la iniciativa cerca de la media hora, cuando una secuencia ofensiva de lado a lado derivó en el try de Tobías Wade, nuevamente con la precisión de Farisé desde la patada.

Poco después, la amonestación a Juan Cruz Strada condicionó a la visita, y Pampas aprovechó la superioridad numérica para ampliar diferencias con una conquista de Jerónimo Ulloa, y antes del descanso, Joaquín Lamas sumó con el pie y dejó el marcador 19 a 11.

El complemento ofreció un escenario similar, aunque con pasajes de mayor tensión, ya que Pampas sufrió la amarilla de Toledo en el inicio y Yacare capitalizó la ventaja para seguir sumando con penales de Lamas, manteniéndose en partido.

Sin embargo, el líder reaccionó rápido: incluso con un jugador menos, forzó un error rival que terminó en el try de Juan Pedro Bernasconi, una de las figuras del encuentro, en un momento determinante.

A los 20 minutos, Ignacio Díaz apoyó un nuevo try que prácticamente sentenció el resultado, que sumado al control del juego y la diferencia en el marcador, Pampas manejó el cierre sin sobresaltos, mientras que Yacare, que terminó con otro amonestado, no logró volver a descontar.

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón volvió a mostrar solidez colectiva, eficacia en ataque y oportunismo para capitalizar los momentos clave del partido.

Así, Pampas ratificó su condición de candidato y dio otro paso firme en su camino hacia las semifinales, mientras que la franquicia paraguaya sigue en la lucha por salir del fondo.

Pampas Súper Rugby Américas Yacaré XV
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