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Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay vivió la previa del TC con autos en Plaza Ramírez. Pilotos, sorteos y exhibición calentaron el ambiente.

17 de abril 2026 · 22:50hs
Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

Gentileza: ACTC

Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

La ciudad de Concepción del Uruguay comenzó a vivir el clima del Turismo Carretera con una jornada especial en pleno centro, donde los autos de la categoría giraron ante una gran cantidad de público en Plaza Ramírez.

La actividad se desarrolló luego de la conferencia de prensa de presentación de la cuarta fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el autódromo local. Allí, algunos de los protagonistas tomaron contacto directo con la gente en una propuesta que combinó exhibición, cercanía y promoción del espectáculo.

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Los autos del TC de Nicolás Bonelli y Jonatan De Benedictis, junto a los del TC Pista de Lucas Guerra y Rodrigo Lugón, fueron los encargados de recorrer las calles céntricas. Tras su paso por Plaza Ramírez, la caravana continuó por calle Galarza hasta una estación de servicios ubicada entre Reibel y Scelzi.

En ese punto, los vehículos quedaron nuevamente en exposición y los pilotos compartieron un momento con el público, que se acercó en gran número para ver de cerca a las máquinas más populares del automovilismo argentino. Además, se realizaron sorteos de entradas para la competencia del fin de semana y se entregaron distintos obsequios, como gorros y productos de los sponsors de la categoría.

Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

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Concepci&oacute;n del Uruguay: los autos del TC giraron por la Plaza Ram&iacute;rez

Concepción del Uruguay: los autos del TC giraron por la Plaza Ramírez

La presentación oficial de la fecha se llevó adelante en horas de la tarde y contó con la presencia de autoridades, organizadores y pilotos, quienes destacaron la importancia de que el Turismo Carretera vuelva a tener protagonismo en la ciudad.

El paso del TC por el centro no solo sirvió como promoción, sino también como una manera de acercar la categoría al público, generando un vínculo directo con los fanáticos en la previa de una nueva competencia.

La actividad en pista comenzará en el autódromo de Concepción del Uruguay con entrenamientos y clasificaciones, en lo que será la continuidad del calendario 2026 de la categoría más importante del automovilismo argentino.

Con este tipo de acciones, el Turismo Carretera reafirma su identidad federal y su conexión con la gente, llevando sus autos a escenarios cotidianos y transformando la previa de cada fecha en un verdadero espectáculo.

Concepción del Uruguay calles Plaza Ramírez
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