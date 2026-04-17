En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

La atleta entrerriana de 33 años fue quinta en la general femenina en los 15K de Puerto Norte frente a rivales de alto nivel.

La atleta chajariense adoptada por Concordia, Luz Ramírez, volvió a destacarse fuera de la provincia y firmó una actuación de alto nivel en Rosario. En el marco de los 15K de Puerto Norte 2026, una de las pruebas más convocantes del calendario, la entrerriana finalizó quinta en la clasificación general femenina con un tiempo de 1 hora 1 minuto y 19 segundos, en una competencia marcada por el alto nivel y la masiva participación.

El evento reunió a corredores de distintos puntos del país en un circuito caracterizado por su entorno costero y su dinámica veloz. Con distancias de 4, 10 y 15 kilómetros, la prueba volvió a consolidarse como una de las más atractivas del running argentino.

En ese contexto, Ramírez logró meterse entre las mejores, sosteniendo un ritmo competitivo en una distancia que no es habitual en su calendario. Su performance no solo reflejó un buen presente físico, sino también una evolución sostenida en su preparación y enfoque deportivo.

El circuito, con tramos a la vera del río Paraná y paso por sectores emblemáticos de Rosario, ofreció un escenario exigente, con condiciones que obligaron a los atletas a administrar energías y mantener la concentración durante toda la prueba. Allí, la concordiense supo adaptarse y responder con solidez.

Más allá del resultado, su participación confirma el crecimiento del atletismo entrerriano en pruebas de calle, con exponentes que empiezan a ganar protagonismo en escenarios de mayor exigencia. En una disciplina donde los detalles marcan la diferencia, Ramírez se posiciona como una de las referentes locales en constante evolución.

Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Luz Ramírez 2

En diálogo con UNO, Luz Ramírez analizó su desempeño en Rosario y destacó el valor del resultado en relación al proceso que viene atravesando. “Fue una satisfacción enorme, como la frutilla del postre al esfuerzo. Es una distancia que no hago frecuentemente, pero el objetivo era plasmar lo que vengo entrenando. Si alcanzaba para el podio era un plus, y el resultado estuvo ahí, así que estoy doblemente satisfecha”, expresó.

Sobre sus sensaciones durante la carrera, remarcó: “Me sentí muy bien desde el inicio. Era una carrera importante para mí por todo lo que implica viajar y estar presente. Sabía que era exigente, así que traté de no pensar demasiado y enfocarme en correr”.

En cuanto al nivel competitivo, señaló: “En Rosario siempre es muy alto. Hay mucha práctica de atletismo y nunca sabés con qué te podés encontrar. Me centré en hacer mi carrera y que eso me lleve a donde corresponda”.

El circuito también dejó buenas impresiones: “Es precioso, con tramos al lado del Paraná y mucha arboleda. Es bastante rápido en comparación con Entre Ríos, donde hay más desnivel. Cuando se puso duro, ya estaba llegando y con el público alentando sacás energía de donde sea”.

Respecto a su preparación, detalló: “Entreno seis días a la semana, planificando según los objetivos. También hago natación, que se volvió un gran complemento, y trabajo mucho la parte mental. Hay muchos aspectos que no se ven, no es solo correr”.

Además, destacó el rol de Concordia en su desarrollo: “Es donde empecé a correr y donde me entusiasmé para tomarlo en serio. Tiene variedad de terrenos y muchas competencias. Este tipo de resultados también suma para el atletismo entrerriano”.

Sobre su vida cotidiana, contó: “El deporte es mi vida. Soy personal trainer y organizo todo en función del entrenamiento. No puedo concebir un día sin moverme. Es un rompecabezas constante, pero entrenar es lo que me hace sentir bien”.

Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Luz Ramírez 1 En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

Pensando en lo que viene, anticipó: “Quiero seguir construyendo la atleta que quiero ser, mejorar tiempos y disfrutar la competencia. Próximamente voy a estar en los 21K del Lago de Salto Grande, que es una carrera muy linda en Concordia”.

Finalmente, dejó un mensaje claro: “Hace tres años no sabía cuándo podía volver a correr y hoy estar así es un privilegio. Invito a quienes están pasando un momento difícil a no perder la esperanza. Con trabajo y paciencia, se puede volver”.

En ese sentido, el resultado en Rosario también funciona como una referencia concreta del momento que atraviesa Ramírez. No solo por la posición final, sino por la manera en la que pudo sostener el ritmo en una competencia exigente y con corredoras de alto nivel. En pruebas de este tipo, donde la diferencia suele ser mínima, lograr mantenerse entre las primeras marca un salto de calidad.

Además, su desempeño cobra mayor valor al tratarse de una distancia que no forma parte habitual de su calendario competitivo. Adaptarse a ese tipo de desafíos implica un esfuerzo adicional desde lo físico y lo mental, dos aspectos en los que la atleta concordiense viene mostrando una evolución sostenida.

La entrerriana construyó su camino paso a paso

Luz Ramírez tiene 33 años y su historia dentro del atletismo comenzó de manera casi casual. Sin haber tenido acceso al deporte en su infancia, encontró en el running una pasión que con el tiempo se transformó en un estilo de vida. Sus primeros pasos fueron en una carrera de 5 kilómetros en Concordia, donde participó sin una preparación específica. aquella experiencia despertó su interés y la llevó a involucrarse cada vez más, incorporando hábitos de entrenamiento y formación que hoy sostienen su rendimiento.

Con el paso de los años, su rutina se fue adaptando a las exigencias de la competencia. Actualmente entrena seis días a la semana, complementa con natación y trabaja de manera consciente aspectos como la alimentación y la preparación mental. En paralelo, desarrolla su actividad como personal trainer.