La Biblioteca Provincial aporta datos clave para identificar autores entrerrianos

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances concretos en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional. La actualización se enmarca en el proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, impulsado por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que busca ordenar, normalizar y mejorar la localización de datos vinculados a la producción editorial del país.

El organismo provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura, participó con aportes clave para ese relevamiento. Entre ellos, se destacó la utilización de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por Nadia Alina Ursini de Leiva, junto con otros materiales de consulta que permitieron verificar información y completar registros.

El trabajo conjunto arrojó resultados concretos: sobre un total de 1.106 autores vinculados a Entre Ríos, se incorporaron 677 nuevos registros y se actualizaron otros 101 que ya formaban parte del sistema. Estos datos fortalecen la organización de los catálogos y facilitan el acceso a la información por parte de investigadores, estudiantes y lectores.

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En paralelo, la Biblioteca Provincial habilitó el acceso público a la versión digitalizada de la Bibliografía Entrerriana (2001), así como a los registros de autoridad disponibles en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Estos materiales también tienen proyección en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF), lo que amplía la visibilidad de los autores entrerrianos en circuitos de consulta global.

Los contenidos pueden consultarse de manera abierta a través de las plataformas digitales correspondientes, como herramientas de referencia para el estudio y la difusión de la producción bibliográfica de la provincia.