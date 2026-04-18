Uno Entre Rios | Escenario | Biblioteca Provincial

La Biblioteca Provincial aporta datos clave para identificar autores entrerrianos

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional

18 de abril 2026 · 12:04hs
La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos informó avances concretos en el proceso de identificación y registro de autores de la provincia dentro del catálogo nacional. La actualización se enmarca en el proyecto de la Bibliografía Nacional Argentina, impulsado por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que busca ordenar, normalizar y mejorar la localización de datos vinculados a la producción editorial del país.

Entre Ríos suma autores al sistema nacional

El organismo provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura, participó con aportes clave para ese relevamiento. Entre ellos, se destacó la utilización de la Bibliografía Entrerriana (2001), elaborada por Nadia Alina Ursini de Leiva, junto con otros materiales de consulta que permitieron verificar información y completar registros.

parana organiza una nueva edicion de la semana de la lectura

Paraná organiza una nueva edición de la Semana de la Lectura

puerto sanchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

El trabajo conjunto arrojó resultados concretos: sobre un total de 1.106 autores vinculados a Entre Ríos, se incorporaron 677 nuevos registros y se actualizaron otros 101 que ya formaban parte del sistema. Estos datos fortalecen la organización de los catálogos y facilitan el acceso a la información por parte de investigadores, estudiantes y lectores.

Biblioteca Popular del Paraná1.jpg

En paralelo, la Biblioteca Provincial habilitó el acceso público a la versión digitalizada de la Bibliografía Entrerriana (2001), así como a los registros de autoridad disponibles en el catálogo de la Biblioteca Nacional. Estos materiales también tienen proyección en el Fichero Internacional Virtual de Autoridades (VIAF), lo que amplía la visibilidad de los autores entrerrianos en circuitos de consulta global.

Los contenidos pueden consultarse de manera abierta a través de las plataformas digitales correspondientes, como herramientas de referencia para el estudio y la difusión de la producción bibliográfica de la provincia.

LEER MÁS: Puerto Sánchez suma murales que recuperan la identidad del barrio

Biblioteca Provincial Autores Entrerrianos Entre Ríos
Noticias relacionadas
Talento. Es una de las pocas ejecutantes de acordeón que combina este arte con el canto y la composición.

Comienza una nueva temporada del ciclo Fogón Entrerriano

destino san javier trae su nuevo espectaculo a parana

Destino San Javier trae su nuevo espectáculo a Paraná

leo maiello presenta yo, sin culpa en parana

Leo Maiello presenta "Yo, sin culpa" en Paraná

pato sabatico presenta vera 26, un viaje atravesado por la memoria

Pato Sabático presenta "Vera '26", un viaje atravesado por la memoria

Ver comentarios

Lo último

Amenazas en escuelas: tres detenidos en Salta y ocho imputados en Córdoba

Amenazas en escuelas: tres detenidos en Salta y ocho imputados en Córdoba

Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Ultimo Momento
Amenazas en escuelas: tres detenidos en Salta y ocho imputados en Córdoba

Amenazas en escuelas: tres detenidos en Salta y ocho imputados en Córdoba

Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Juana Viale reemplazará a Mirtha Legrand por problemas de salud

Javier Milei en Israel para los festejos de su independencia

Javier Milei en Israel para los festejos de su independencia

Paraná organiza una nueva edición de la Semana de la Lectura

Paraná organiza una nueva edición de la Semana de la Lectura

Policiales
Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Santa Ana: una mujer fue atacada con un hacha

Concordia: detuvieron a joven que exhibía arma en redes sociales

Concordia: detuvieron a joven que exhibía arma en redes sociales

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Crimen del sereno en Colón: identificaron oficialmente a la víctima

Crimen del sereno en Colón: identificaron oficialmente a la víctima

Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Ovación
Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral

Se disputa la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral

Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

Los autos del TC giraron por las calles de Concepción del Uruguay

Pampas se impuso ante Yacaré XV y quedó más cerca de las semifinales

Pampas se impuso ante Yacaré XV y quedó más cerca de las semifinales

Dos entrerrianos aceleran en Córdoba

Dos entrerrianos aceleran en Córdoba

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

En Rosario, Luz Ramírez ratificó su crecimiento

La provincia
El consumo de carne vacuna cayó 10% en lo que va del año, el más bajo en dos décadas

El consumo de carne vacuna cayó 10% en lo que va del año, el más bajo en dos décadas

SMN: siguen la humedad y la inestabilidad

SMN: siguen la humedad y la inestabilidad

Entre Ríos activó  abordaje integral ante amenazas en instituciones educativas

Entre Ríos activó  abordaje integral ante amenazas en instituciones educativas

Entre Ríos cerró 2025 con superávit primario, pero la deuda y los intereses empujan el resultado a déficit

Entre Ríos cerró 2025 con superávit primario, pero la deuda y los intereses empujan el resultado a déficit

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

Dejanos tu comentario