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SMN: siguen la humedad y la inestabilidad

EL SMN, en su pronóstico extendido, prevé días húmedos y lluvias aisladas para el domingo. En la semana, habrá un leve descenso de las temperaturas promedio

18 de abril 2026 · 07:54hs
Para este sábado pronostica neblinas matinales

Foto: UNO/Liliana Bonarrrigo

Para este sábado pronostica neblinas matinales, cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 17 grados de mínima y 26 grados de máxima y vientos del sector norte.
Para este sábado pronostica neblinas matinales

Para este sábado pronostica neblinas matinales, cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 17 grados de mínima y 26 grados de máxima y vientos del sector norte.

Se sucederán días de inestabilidad y humedad, con lluvias aisladas y leve descenso de las temperaturas promedio, según el informe semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este sábado pronostica neblinas matinales, cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 17 grados de mínima y 26 grados de máxima y vientos del sector norte.

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El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

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Para este domingo se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, lluvias aisladas durante la tarde y cielo parcialmente nublado durante la noche. Llas temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 25 grados y los vientos predominarán del noreste rotando al norte.

El lunes se espera un leve descenso de la temperatura, con 17 grados de mínima y 21 de máxima, lluvias aisladas durante toda la jornada y vientos del sudeste rotando al este.

Para el martes se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, temperaturas de entre 17 y 21 grados y vientos soplando del noroeste rotando al sur.

El miércoles el cielo estará algo nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán desde los 15 a los 19 grados, y los vientos soplarán del sector sudeste rotando al este.

El jueves el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 15 y los 20 grados y el viento soplará del sector este.

Para el viernes el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, ligeramente nublado durante la tarde y noche. La temperaturas irá desde los 10 grados de mínima a los 22 grados de máxima. Habrá vientos del sur en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

SMN inestabilidad lluvias Pronóstico extendido
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