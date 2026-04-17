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Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

Hallaron pruebas de abusos y hay un hombre imputado a raíz del suicidio de la policía de Chajarí, Daniela Baldez.

17 de abril 2026 · 17:46hs
Giro en el caso de la muerte de la jóven policía de Chajarí

Giro en el caso de la muerte de la jóven policía de Chajarí
Giro en el caso del suicidio de la jóven policía de Chajarí

El suicidio de la policía Daniela Giuliana Lezcano Balzer, de 21 años, conmocionó a la región. El hallazgo de un cuaderno íntimo con 18 páginas de confesiones dio un vuelco a la causa, desplazando la sospecha de la institución policial hacia el entorno familiar.

Lo que comenzó como un trágico caso de autodeterminación ha derivado en una investigación penal por abusos sexuales crónicos. La muerte de la agente Daniela Giuliana Lezcano Balzer, hallada sin vida el pasado 2 de abril en un comercio céntrico, ha dado un giro de 180 grados tras el hallazgo de pruebas clave que señalan un calvario de abusos sufridos dentro de su propio entorno.

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El cuaderno que rompió el silencio

Según pudo establecer 7Páginas, el rumbo de la causa cambió drásticamente tras el hallazgo de un cuaderno íntimo perteneciente a la joven policía. En al menos 18 páginas manuscritas, Daniela habría relatado con desgarrador detalle situaciones de abuso sexual sufridas por parte de una persona de su entorno familiar. “Chajarí: el caso de la joven policía hallada sin vida podría dar un giro en la investigación”

Este nuevo elemento permitió a la Justicia identificar a un sospechoso, C. Aquino, quien ya se encuentra imputado en la causa. La investigación ahora no solo se centra en el daño sufrido por la agente fallecida, sino que se ha extendido al testimonio de su hermana mayor, quien años atrás se habría ido del hogar familiar presuntamente por sufrir los mismos abusos.

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Complicidad familiar

El caso ha tomado una dimensión aún más oscura. Fuentes confiables indicaron a 7Paginas, que no descartan que la madre de las víctimas pueda ser imputada en las próximas horas, ya que la Justicia buscaria determinar si existió una omisión o complicidad por parte de la progenitora ante los ataques denunciados en los escritos de Daniela.

La palabra del ex jefe de la Comisaría 1°

Este giro judicial trae alivio a la imagen institucional de la Policía de Entre Ríos. Cabe recordar que, tras el hecho, el jefe de la Comisaría 1°, Mauricio Maschio, y un sargento fueron pasados a disponibilidad ante sospechas de presunto maltrato laboral.

En diálogo con radio Chajari, Maschio —quien entregó voluntariamente sus teléfonos particular y oficial— expresó su tranquilidad ante la investigación:

«Entiendo que me aparten para que la investigación sea transparente. Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo», afirmó el ex comisario, subrayando que las intervenciones con la agente fueron estrictamente profesionales.

Maschio relató que Daniela se había reintegrado a la Comisaría el 3 de marzo tras la temporada de verano y que, a pesar de las reuniones de servicio, «nunca vimos una situación extraña, sus compañeros nunca vieron algo mal».

Fuente: Redacción 7Páginas

Policía Chajarí cuadernos comisaría
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