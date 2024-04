Furia de Gran Hermano informó que tiene leucemia

La charla se viralizó en las redes sociales, donde confesó a los demás competidores el resultado de sus estudios: "No tengo que andar de tratamiento y, por ende, es nivel uno y no nivel cuatro. Puedo seguir acá adentro" , aclaró la doble de riesgo y agregó: "Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda" .

"Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres. Pregunté qué es lo que tengo que hacer y es lo que hago: vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar como antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar", detalló Furia ante sus compañeros, que estaban en completo silencio y otros, como Virginia, lloraron. "Quédense tranquilos que estoy bien, porque sino no estaría acá adentro. Me hubieran internado. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes", acotó Juliana.

Embed Santiago le comunicó a la casa el parte medico de Juliana.Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/YFAMEcBEeD — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 23, 2024

Finalmente, Scaglione exprsó: "Que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así. Creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia, es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y tengo que liberarme y sanar".

LEER MÁS: Furia volvió a GH y confirmó que podría tener leucemia

Minutos más tarde de esta charla con sus compañeros, la voz de Gran Hermano solicitó a Furia su presencia en el confesionario para consultar sus sensaciones tras dar a conocer su diagnóstico: "Me debo a la gente. Estaría bueno que los 'furiosos' lo sepan, la gente que me apoya. Si lo comunico no es por protagonizar o escandalizar, que es algo que me lo puedo guardar para mi. Decidí contárselo a mis compañeros, que los considero mi familia. Con algunos estoy viviendo hace cuatro meses" y apuntó: "Ellos me vieron salir y estaban esperando la respuesta".

Catalina reaccionó al diagnóstico de Furia

Ante este anuncio público los competidores que salieron de la casa, y estuvieron presentes en la gala del lunes por la noche, reaccionaron a la noticia y a quien pareció afectarle fue a Catalina, quien fue muy cercana a la doble de riesgo durante la competencia aunque, en sus últimas semanas dentro del reality, fueron contrincantes.

Al ser consultada por sus emociones, la médica santafesina se quebró y sólo pudo mover la cabeza, en gesto de negación: "La verdad queme sorprendió, no quiero hablar, perdón", indicó Cata entre lágrimas.