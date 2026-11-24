Por las obras de restauración en la fachada la municipalidad de Paraná modificó temporalmente el acceso al Palacio Municipal

Por las obras de restauración en la fachada la municipalidad de Paraná modificó temporalmente el acceso al Palacio Municipal

La Municipalidad de Paraná continúa con la recuperación y puesta en valor de la fachada del Palacio Municipal de calles Urquiza y Corrientes. Los trabajos sobre uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico, arquitectónico e institucional de la ciudad se lleva a cabo con técnicas tradicionales con un enfoque artesanal. En el sector de calle Urquiza intervienen empleados municipales capacitados para tal fin, en tanto que sobre Corrientes lo hace una empresa privada debido a labores más estructurales.

Las labores de restauración, que incluye la recuperación y recomposición del edificio sobre calles Corrientes y Urquiza, se encuentra en la última etapa. Este lunes comenzaron las tareas sobre el ingreso principal, por lo que permanecerá cerrado durante varias jornadas y la entrada habilitada será por el estacionamiento sobre calle Corrientes.

Los trabajos están en su etapa final. Este lunes comenzó una intervención sobre el ingreso principal del Palacio. Por estas labores, el ingreso al edificio se realizará por el sector de estacionamiento (calle Corrientes).

“Por el crecimiento de vegetación invasiva sobre los balcones, que no se debe arrancar sino que hay que secarlas con productos especiales que pueden ser dañinas para los transeúntes de la zona, habrá momentos en las próximas semanas donde la puerta principal estará cerrada por varios días”, detalló Mariana Melhem, directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico.

La obra se desarrolla por etapas con el objetivo de preservar las características originales del edificio, utilizando técnicas tradicionales y materiales compatibles con su valor patrimonial.

Durante los últimos meses se avanzó en la recuperación de molduras, columnas, balcones y distintos elementos ornamentales de la fachada. Además, se concretó la restauración integral del histórico reloj del Palacio Municipal, que incluyó la recuperación de su maquinaria, las esferas y el campanario, permitiendo restablecer su funcionamiento y preservar uno de los símbolos más representativos de Paraná.

“Un punto para destacar es la idea del conjunto que se está restaurando como fachada, que hace un tiempo bastante largo no se realizaba. Y la otra cuestión clave es el respeto por la materialidad original”, reconoció Melhem.

Otro aspecto de la recuperación incluye los revoques y los capiteles, respetando las técnicas originales: “Estamos trabajando con sustitución de revoques a la cal, sobre todo en el área de calle Urquiza. En algunos casos, los capiteles se han tallado, en otros casos se ha hecho reposición de faltantes sin tallado, sino con molde”, contó.

Sobre calle Corrientes, donde interviene una empresa privada, los trabajos se complementan con recuperación de las estructuras.