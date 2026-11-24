Un libro póstumo del Papa Francisco reúne más de tres décadas de anotaciones privadas de Jorge Bergoglio, con relatos de experiencias que atribuyó al demonio

El Papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que estaba convencido de haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades a lo largo de su vida. Uno de esos episodios lo describió con una frase: "Me miró con ojos llameantes" .

Los relatos forman parte de un libro póstumo que reúne apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024 y que se presenta este martes en cinco idiomas y 94 países.

El volumen, titulado El diario personal del Papa Francisco, permite acceder a pensamientos que el pontífice argentino mantuvo reservados durante más de tres décadas. Entre sus páginas aparecen experiencias religiosas, cuestionamientos personales, sentimientos de culpa y reflexiones sobre la vejez y la muerte.

Los tres episodios en los que Francisco aseguró haber visto al demonio

En una anotación del 24 de enero de 2021, Bergoglio recordó tres momentos en los que creyó haber tenido encuentros con el diablo. El primero, según escribió, ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.

"Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", registró. El fragmento fue divulgado a partir de una copia anticipada de la edición francesa, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio habría sucedido en una capilla de las carmelitas. Allí describió que aquella presencia lo observó con una mirada intensa: "Me miró con ojos llameantes".

La tercera experiencia, de acuerdo con sus anotaciones, ocurrió en Roma, después de un viaje a Chile: "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió. En los tres casos, Francisco sostuvo que había logrado superar esas situaciones con la ayuda de Dios.

La visión de las puertas del infierno que relató en su diario

Otro pasaje llamativo aparece en una entrada del 7 de junio de 2018, en la que el entonces Papa recordó una experiencia de la noche anterior, mientras se preparaba para dormir.

Según dejó asentado, había visto lo que describió como "las puertas del infierno". "La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó", escribió. En ese momento, contó que tomó un rosario como protección frente al temor que le había provocado la visión.

La culpa, los errores y la autocrítica de Jorge Bergoglio

Más allá de los relatos vinculados con la fe, el libro expone una faceta íntima de Francisco: sus cuestionamientos sobre el comportamiento propio y el modo en que había tratado a otras personas.

En una anotación del 30 de diciembre de 2022, se describió con dureza como "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo". También reconoció haber sentido desdén, envidia y orgullo, además de atravesar períodos de irritación.

El 15 de enero de 2017, por ejemplo, escribió: "Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto". En otra entrada recordó que había ignorado a un hombre borracho que intentó hablarle en la calle porque quería continuar caminando "en paz y tranquilidad".

La misericordia aparece como una preocupación recurrente. El 5 de enero de 1997, antes de convertirse en Papa, reflexionó sobre los daños que consideraba haber causado durante su vida: "En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado e

n mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!".

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Qué escribió Francisco sobre la vejez y la cercanía de la muerte

En 1996, cuando tenía 60 años, manifestó su intención de aprovechar el tiempo que creía tener por delante para hacer el bien. "¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!", anotó. Cinco años después, al cumplir 65, volvió sobre esa preocupación y escribió que comenzaba a pensar en el final y que ya estaba "contando los días".

La inquietud continuó durante su pontificado. En una entrada del 9 de abril de 2016, afirmó que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que su tiempo se estaba terminando.

Cómo es el libro póstumo que reúne los diarios del Papa

La obra recopila escritos realizados entre 1992 y agosto de 2024, pocos meses antes de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

El volumen cuenta con una presentación y comentarios del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Según explicó, Francisco le pidió colaboración para que los textos guardados en un cuaderno negro pudieran ser publicados.

El material incluye 86 páginas de anotaciones anteriores a su elección como jefe de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013, y otras 55 correspondientes a los años de su pontificado.