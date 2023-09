Fito Páez lanzó el video de "La Verónica" con Nathy Peluso

La filmación del clip se realizó en Madrid y se extendió durante dos días. "Me di uno de los lujos de mi vida", dijo Fito Páez

“Nathy es Nathy, una de las artistas más importantes del mundo hoy. Una mujer íntegra, ligada al lenguaje musical", reflexionó Páez sobre su compañera. "Acá me di uno de los lujos de mi vida. Mi padre me ponía un disco de Sinatra con Jobim. Había allí un tema que se llama Dindi, donde Tom toca la guitarra española, acompañado por una percusión muy pequeña y un arreglo orquestal de Claus Ogerman que te hace decir esto no se va a volver a repetir. Pero fue el concepto para hacer mi nueva versión de 'La Verónica'. Otro lujo fue llamarlo a Rob Mounsey, uno de los arregladores de metales de Steely Dan. Para mí, es una cumbre de los arreglos favoritos de mi vida. Con la voz de Nathy, en el medio, imaginate… es un escándalo”, resaltó.