Filtraron un audio con un explosivo mensaje de Claudio Caniggia a Mariana Nannis

Continúa el conflicto entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis, tras la visita de la mediática al programa de Susana Giménez.

Allí la mujer hizo unas polémicas declaraciones en las que acusó al ex jugador de ser violento y drogadicto.

Las confesiones de Nannis incluyeron un momento en que Caniggia le hizo perder un embarazo debido a una golpiza.

Luego, Caniggia aseguró que Nannis necesitaba un "tratamiento psicológico" y que le daba pena "que una gran historia de amor terminara en este show grotesco".

Y en las últimas horas, se filtró un audio que Caniggia le mandó a su ex en el que desmentía tener una relación con Sofía Bonelli, la joven acusada de ser la tercera en discordia.

"No tengo nada que ver con ella. Acá en Argentina dicen cualquier pavada. Fuiste vos la que hizo todo este quilombo. Fuiste vos y fue al pedo. No tiene sentido toda esta mierda que te pasó, yo no tengo nada que ver. Esto es ridículo", se lo escucha decir en la conversación. Además, el exjugador de fútbol criticó a Moria Casány la trató de "travesti".