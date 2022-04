Federico Bal contó desde Brasil los detalles del accidente que sufrió

El hijo de la actriz Carmen Barbieri mencionó que el accidente le dejó varias heridas. "Me caí al piso y se me cayó encima todo motor. Todos corrían, gritaban y no sabían qué hacer. Yo me agarré el brazo y dije: 'chicos, tranquilos, no corran, ¿alguien puede llevarme a una clínica?'. Terminé con el antebrazo fracturado en tres partes. También me fracturé la nariz y me rompí un pómulo", describió desde el sanatorio de Río de Janeiro, en el que fue intervenido quirúrgicamente de las múltiples lesiones.

Federico Bal reveló que es la primera vez que sufre un accidente de estas características. "Alguna vez me fracturé un dedo jugando al fútbol, pero nunca me ocurrió algo así", concluyó.