Fede Bal y sus amores "exprés": confesiones sin filtro en la mesa de Mirtha Legrand

5 de octubre 2025 · 14:31hs
Fede Bal se sentó este sábado en La Noche de Mirtha y protagonizó un ida y vuelta lleno de confesiones sobre su vida amorosa. El actor explicó por qué sus relaciones suelen ser cortas: “Tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual”, admitió, reconociendo que antes solía mentir, pero que ahora apuesta a la sinceridad en sus vínculos.

La conversación, cargada de humor y autocrítica, incluyó detalles sobre sus preferencias: “Cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo. Me gustan bajas, altas, gorditas, flacas”, señaló. Mirtha Legrand, fiel a su estilo directo, lo cuestionó sobre si la culpa estaba en él o en sus parejas, generando un intercambio que combinó risas con momentos de introspección.

Bal definió su presente en el amor como “servicio Mirtha”: relaciones sinceras, sin compromisos, donde dice la verdad y evita engaños. Entre bromas y confesiones punzantes, el actor dejó en claro que su objetivo es disfrutar de los vínculos sin falsas expectativas, mostrando una faceta honesta y autocrítica que sorprendió a los televidentes.

