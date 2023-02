Fede Bal en el ojo de la tormenta tras una nueva infidelidad

El escándalo continuó y es que se filtraron chats que mantuvo Bal con la ex modelo Claudia Albertario, quien utilizó sus redes sociales para confirmar que tuvieron un breve romance: “Somos amigos y nos adoramos... Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal”. También se viralizaron conversaciones con otras mujeres, entre ellas la panelista de LAM, Estefanía Berardi.

Por su parte, este viernes Aldrey rompió el silencio y expresó que Carmen Barbieri "no se contactó ni le dijo nada" y "parece que se ríen de mí". Según el periodista Pepe Ochoa, la modelo estaría muy dolida e indignada por la situación: "Se trata de la humillación, no de una herida narcisista. Se trata de la traición, no sólo de la mentira, y además de la negación de la evidencia. Necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan". A través de sus redes sociales, la ahora ex de Fede compartió un texto que, entre otras cosas, expresó: "No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados”.

Bal también rompió el silencio cuando fue consultado por los medios el jueves por la noche, mientras salía de un evento: "No tengo muchas ganas de hablar, a la única persona que tengo que pedirle disculpas es a mi ex novia y ya lo hice en privado, ahora lo hago públicamente. Hablamos hace unos días y no hay mucho más para hablar. Es privado y me hizo dar cuenta que tengo que trabajar muchas cosas, claramente necesito laburar en mi forma de ser y mi personalidad. Hay cosas que se dicen que son ciertas y otras mentiras y me sorprende cómo lo están tratando, especialmente personas del medio que conozco y quiero mucho", fue su breve declaración.