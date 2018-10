Estos famosos admitieron sin dramas sus cirugías estéticas

En diálogo con la revista Caras, Luciana Salazar admitió haberse aumentado las "lolas" con cirugía aunque negó referirse a otras intervenciones. "No quiero entrar en esa de vuelta, porque después me terminan criticando. Dicen que me hice la cola y no es así. La gente siempre termina creyendo lo que quiere", expresó.

lulipop.JPG





Cande Tinelli

Y, por supuesto, la modelo no es la única famosa que pasó por el quirófano para mejorar sus facciones o alguna parte de su cuerpo. Aquí, una pequeña lista.

candeti.jpg

Candelaria Tinelli, admitiendo sin ningún problema su retoque estético. "¡Amigos! No me importa decir que me operé la nariz. No me ofende que difundan estas fotos porque lo cuento sin problema", expresó en sus stories de Instagram , admitiendo sin ningún problema su retoque estético.