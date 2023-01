Entrerriana realizó la animación del video de Shakira y Bizarrap

jacqui baffico gualeguaychú animación shakira 3.jpg

Jacqui estudió Dirección en Cine de Animación en la Universidad del Cine, en Buenos Aires, de donde se recibió en 2017. Con esfuerzo y mostrando su talento, logró trabajar en proyectos animados para la Conmebol, Tommy Hilfiger y Suburbia, y ese camino la llevó a recorrer el mundo del trap, donde ha colaborado en proyectos de artistas como Lit Killah, Khea (en el videoclip de la canción Dejame Tranki, de 2021) y ahora con Bizarrap y Shakira. En 2020 dirigió el primer videoclip del artista Patricio Alvarado (Lampianu, 2020) que ganó un par de premios en el In-Edit Chile y el festival Cartón, además de haber sido selección oficial en unos cuantos festivales en todo el mundo.

“En la previa de la salida del video tenés miedo de que todo salga mal, se te vienen todas las pesadillas juntas, pero cuando sale te das cuenta que a la gente le gusta, que le copa, entonces te llega la buena vibra”, comentó Jacqui a diario El Día de Gualeguaychú.

“Junto a Julia Conte, la directora de video, trabajamos un montón y le pusimos mucho esfuerzo y fuimos al detalle. Creo que esta vez es la primera vez que estoy disfrutando de todo lo que está pasando”, contó sobre el proceso de trabajo en la animación que se hizo íntegramente en Gualeguaychú, en la mismísima computadora de la animadora: “Todo este trabajo fue realizado en Gualeguaychú, en mi computadora y la directora trabajó desde Buenos Aires”.

Embed

“Rotoscopía es la técnica que use para este video, donde se mezcla el video original con la animación. Es como ir calcando de alguna manera lo que pasa en la pantalla, y lo que hicimos con la directora fue encontrar el estilo y los colores. Terminamos imprimiendo cada uno de los fotogramas, arrugamos la hoja las volvimos a montar, todo con un trabajo a mano y algo artesanal. Lo cierto es que cada cuadro fue hecho a mano”.

jacqui baffico gualeguaychú animación shakira 2.jpg La animación de la Session #53 de Shakira y Bizarrap, que tuvo una enorme repercusión a nivel mundial, fue hecha por Jacqui Baffico, de Gualeguaychú

Al mismo tiempo, la técnica de la rotoscopía permitió que los más viejos y nostálgicos encontremos reminiscencia al clásico de todos los tiempos “Take on me”, del grupo A-ha. “Somos muy fanáticas de ese video, Por lo que hay una especie de influencia. “Take on me” es uno de los pocos videos realizado con rotoscopía, por lo menos en el mundo mainstream, por lo que es inevitable que te remita a eso. Hubo una intención porque amamos “Take on me”, pero tampoco es exactamente igual”.

Además de transitar por el mundo de los videos musicales en el universo del trap, la gualeguaychuense también formó parte de dos cortos multipremiados en festivales, como "Migrante" y “Veo Veo”, ambos de 2019 y que realizó junto al colectivo RAMA (Red Argentina de Mujeres de la Animación). Y por si fuera poco, también fue parte de jurado de festivales como Anima Latina o SMOF (Stop Motion Our Fest).

Sobre el recibimiento que tuvo su trabajo hecho en la “Session 53”, Jacqui reveló que “el 99% de los mensajes fueron positivos, lo que quiere decir que algo bueno estás haciendo. Mucha buena onda de amigos, familiares, a cada ratito recibo una notificación nueva sobre una consulta, un saludo, una felicitación o un nuevo seguidor”.

jacqui baffico gualeguaychú animación shakira.jpg

Lo cierto es que luego de estar viviendo varios años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jacqui Baffico decidió pegar la vuelta a Gualeguaychú, y todo por la pandemia. A pocos días del cierre total fue a su ciudad para pasar 15 días, pero esas dos semanas se transformaron en un año y en ese punto decidió hablar con sus empleadores con quienes acordó seguir trabajando de manera virtual.

“Cuando trabajás en animación, donde vas creando cuadro por cuadro una nueva realidad, es una linda manera de hacer arte”, manifestó y concluyó contando de una manera directa lo importante que fue para ella este trabajo junto a Shakira: “Mi sueño siempre fue trabajar con un artista que mis padres sepan quién es, y me parece una locura haber trabajado ahora con ella”, culminó.