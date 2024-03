Emilia Mernes intimó a una emprendedora que usaba su imagen

Mediante historias de Instagram, la comerciante del emprendimieno publicó un comunicado para informar a sus seguidores de la situación: "El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que baje todos los productos relacionados a ella ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre" e indicó: "Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por entender" . La joven vendía diseños originales donde se veía la imagen o el nombre de Emilia en stickers, entradas de recuerdo para su próxima gira, un calendario e incluso un juego de cartas con imágenes animadas de la nogoyaense.

Rápidamente el mensaje se hizo viral y usuarios en X (ex-Twitter) criticaron la actitud de la artista y compararon con la postura de otros cantantes argentinos que expresaron su beneplácito al merchandising no oficial. "Por un lado tenemos a Emilia Mernes junto a sus abogados que bajan emprendimientos para que no vendan cosas con su cara y por otro lado tenemos a Ale Sergi y Lali Espósito hablando sobre los emprendedores y cómo no les molesta, ellos sí que entendieron todo", indicó un usuario y rápidamente se formó un intenso debate.

Sin embargo la emprendedora volvió a sus historias para emitir un nuevo mensaje y libró de responsabilidad a la cantante: "Me enteré de todo el bardo de Twitter. Quiero aclarar que no quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. La mayoría de veces este tipo de situaciones se deben a los manager o quienes manejan la imagen de X artistas. Ella ya se comunicó conmigo y me avisó que no estaba al tanto de la situación y que está todo bien".