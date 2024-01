Emilia Mernes y un incómodo momento en la TV española

Embed "Emilia Mernes":

Por este momento durante su entrevista con Europa Press pic.twitter.com/9Qj1bo89Bt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 26, 2024

LEER MÁS: Emilia Mernes y Duki pasean por Nogoyá

Emilia se quedó callada y simplemente miró directamente hacia otro punto donde luego se supo que estaba su equipo de trabajo. En off, se oyó la voz de un miembro del staff de Mernes que afirmó: "No vamos a hablar de política". Ante esto la joven respondió: "Correcto, no pasa nada, tenía que preguntarte". Finalmente Emilia pidió disculpas a la fanática, quien respondió: "No, está bien, lo entiendo".

Rápidamente el clip se hizo viral y tuvo varias repercusiones tanto a favor como en contra: hubo quienes se enojaron por no haberse posicionado o expresado su postura, mientras que otros sostuvieron que no tiene motivos para politizarse y otros observaron que, quizás, la respuesta fue ordenada por su equipo de prensa que le evita expresarse.