Emilia Clarke de turista en Argentina

La actriz que interpreta a Daenerys Targaryen de Game of Thrones, Emilia Clarke compartió las fotos de su viaje por la Argentina

22 de octubre 2025 · 13:54hs
Desde que la actriz británica Emilia Clarke fue grabada en una cafetería de Palermo en las redes sociales hubo fuertes especulaciones sobre la razón del inesperado interés de la actriz de la serie Juego de Tronos (Game of Thrones) en Argentina.

Este martes, la estrella de Hollywood despejó toda duda a través de su última publicación en su cuenta de Instagram. Allí subió un carrusel de videos y fotos que mostraron parte de su travesía.

Camilo Nicolás llega a Paraná con su show "A fondo"

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

Clarke no solo visitó algunos puntos turísticos de Buenos Aires, como las zonas de restaurantes y bares de Palermo y el barrio bohemio de San Telmo. Junto con una amiga, también viajó a Misiones para recorrer el Parque Nacional Iguazú y sus impresionantes cataratas, e incluso se desplazaron hasta el norte del país para conocer Salinas Grandes.

Pero además no desaprovechó la oportunidad para probar parte de la gastronomía local. En una de las imágenes que compartió con sus más de 27 millones de seguidores se la vio probar alfajores de maicena acompañados con mate. La escena generó un sinfín de reacciones positivas entre sus fans locales de Daenerys Targaryen, quienes le dieron la bienvenida al país.

“Bienvenida al mejor país del mundo“, ”¡Entonces era ella la que vieron en la calle tomando un café y yo no lo creía!“, ”¿Cómo que la madre de dragones estuvo en el país y no hicimos un torneo de justas en su honor?“, ”Tomando mates y comiendo alfajorcitos de maicena. Otra coronación de gloria“, ”Argentina reconoce que sos la legítima heredera al trono de hierro, mi reina la que no arde, madre de dragones“, fueron algunos de los comentarios más creativos que dejaron en la publicación de la actriz.

Si bien Clarke no había anunciado en sus perfiles su intención de viajar hacia la Argentina, Desde el local gastronómico confirmaron a TN que ella estuvo allí. “Fue amable. Tomó un Chai Latte con leche vegetal”, contaron desde el comercio. Incluso sumaron que estaba acompañada de una amiga.

Emilia Clarke turista Argentina Game of Thrones
Emilia Clarke de turista en Argentina

