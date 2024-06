El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder regresa a Prime en agosto

El Señor de los Anillos (The Lord of the Rings) se erige como uno de los pilares fundamentales de la cultura contemporánea, trascendiendo tanto fronteras temporales como geográficas para convertirse en un fenómeno global. La obra maestra creada por J.R.R. Tolkien ha sido una fuente inagotable de inspiración para múltiples generaciones, gracias a su profunda mitología, sus inolvidables personajes y su narrativa épica que aborda temas universales como la amistad, el coraje y la eterna lucha entre el bien y el mal.