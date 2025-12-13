Murió Peter Greene, actor recordado por 'La Máscara', 'Pulp Fiction' y otras películas

Uno Entre Rios | Show | Peter Greene

13 de diciembre 2025 · 12:55hs
Peter Greene, el actor estadounidense conocido por sus papeles memorables en Pulp Fiction y La máscara, murió este 12 de diciembre de 2025, a los 60 años. La noticia del fallecimiento fue confirmada en horas recientes por su representante, Gregg Edwards, lo que generó diversas reacciones entre fanáticos y colegas del cine.

Peter Greene se consolidó como uno de los villanos más icónicos del cine de los años noventa, gracias a interpretaciones intensas y perturbadoras que quedaron en la memoria del público.

Peter Greene, el actor estadounidense conocido por sus papeles memorables en Pulp Fiction y La máscara, murió este 12 de diciembre de 2025, a los 60 años.

La noticia del fallecimiento fue confirmada en horas recientes por su representante, Gregg Edwards, lo que generó diversas reacciones entre fanáticos y colegas del cine.

Peter Greene se consolidó como uno de los villanos más icónicos del cine de los años noventa, gracias a interpretaciones intensas y perturbadoras que quedaron en la memoria del público.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Greene?

Greene fue encontrado sin vida el viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por música que se escuchaba de manera continua desde el interior del inmueble. Tras la verificación, personal médico constató su muerte en el lugar.

Gregg Edwards, por su parte, explicó que había hablado con el actor apenas unos días antes, un detalle que hizo aún más inesperado el desenlace.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre la causa de la muerte y el caso sigue bajo revisión de las autoridades. El entorno de Peter Greene ha optado por la cautela mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

Un repaso por la carrera de Peter Greene

La figura de Greene ocupa un lugar particular en la historia del cine de los años noventa. Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, se formó como actor en Nueva York y comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto a la pantalla. Desde sus primeros trabajos quedó claro que su perfil se alejaba del galán tradicional y se inclinaba por personajes extremos, incómodos y cargados de tensión.

Uno de los puntos clave de su carrera fue Clean, Shaven (1993), una interpretación exigente que recibió elogios de la crítica y que marcó el rumbo de los papeles que vendrían después. A partir de ahí, Peter Greene se consolidó como un actor de carácter, recurrente en historias criminales y thrillers, tanto en cine como en televisión. También destacó en títulos como La máscara, Pulp Fiction, The Usual Suspects, Training Day y Blue Streak.

En los últimos años, lejos de estar retirado, el actor de 60 años continuó vinculado a la industria. Participó en The Continental, la serie precuela del universo John Wick, y tenía proyectos en desarrollo, entre ellos una producción independiente y un documental narrado por él mismo.

