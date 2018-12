El mensaje que Juan Darthés le mandó a su grupo de amigos

Tras ser denunciado por Thelma Fardin, Juan Darthés envió un mensaje a un grupo de WhatsApp integrado por sus amigos. Y aunque su intención era que no saliera de su círculo íntimo, el escrito llegó a las manos de Jorge Rial , quien lo mostró en Intrusos (América, a las 15.30).









"La gente juzga con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con sólo ver un video de un minuto, con sólo un comentario", comienza con su defensa el actor, acusado de violación por una ex compañera de Patito Feo y que en el momento del terrible episodio era menor de edad.





Además, Darthés asegura que él también busca "justicia" y "que se haga el bien social". "Lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia", se victimiza.





Lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia.





Además, sostiene que "lo correcto" sería dejar que "la Justicia haga su trabajo". Y afirma que "no es mejor defender a una 'mentirosa' que a un 'violador'". "Si la persona resulta ser inocente realmente las consecuencias de los actos que no cometió ya habrán destruido su vida", completa.





Por último, además de reiterar que él es no cometió ningún acto de violación, refuerza su idea de esperar a un fallo de la Justicia. "Defendamos nuestros derechos, ayudemos a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente", cierra.





EL MENSAJE COMPLETO DE JUAN DARTHÉS





