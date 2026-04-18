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Fiscales pedirán que los padres paguen por las amenazas escolares que hacen sus hijos

Los fiscales de Mar del Plata pedirán que los padres de alumnos que realicen amenazas escolares paguen los costos y daños. La medida busca frenar estos episodios.

18 de abril 2026 · 16:34hs
En abril hubo una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país. La foto es de una escuela de La Paz.

En abril hubo una seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país. La foto es de una escuela de La Paz.

Los fiscales Mar del Plata solicitarán que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán asumir los costos de los operativos policiales y los daños ocasionados. La medida fue impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y ya fue comunicada a los fiscales del Departamento Judicial local, que incluye varios distritos de la región.

La decisión surge tras una serie de amenazas de tiroteos registradas durante la última semana en distintos establecimientos educativos, en línea con una tendencia que se observa a nivel nacional. Hasta el momento se contabilizan al menos diez episodios, y un adolescente de 17 años ya fue imputado por el delito de intimidación pública. Los investigadores analizan su teléfono para determinar posibles vínculos con retos virales u otros fenómenos similares.

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Amenazas escolares

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Fundamentos

El fundamento legal de la medida se basa en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por los daños causados por sus hijos menores que conviven con ellos. Según esta normativa, los padres deben responder por las consecuencias de las acciones de sus hijos, sin excluir la responsabilidad individual de los menores.

Según consignó Infobae, Fernández Garello explicó que el objetivo es generar conciencia en las familias y fomentar el diálogo en el hogar para prevenir estos hechos. Señaló que se busca que los padres reflexionen y hablen con sus hijos para evitar que continúen las amenazas. Además, recordó que una medida similar se aplicó anteriormente ante una ola de amenazas de bomba, logrando reducir rápidamente ese tipo de incidentes.

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