El mea culpa de Guillermina Valdes sobre su maternidad

En un presente personal inmejorable y repleto de amor, Guillermina Valdes(41) visitó Cortá por Lozano y habló de todo. Incluso dejó asomar momentos de su intimidad y familiares con Marcelo Tinelli (59).

En 2014, la pareja se convirtió en los padres de Lorenzo (5). Pero cada uno por su lado, ya tenían sus respectivos hijos. El conductor era padre de Micaela, Candelaria, Francisco y Juana Tinelli. Y la modelo era mamá de Dante, Helena yPaloma.

"Lolo vino inesperadamente y unió. Fue muy bueno. Él es increíble. Como es el octavo, el pibe va solo. Tiene una antonimia y una personalidad increíble que nos conquistó a todos. Y a mí me agarró más grande, mis otros hijos nacieron a mis 23, 25 y 27 años”, comenzó diciendo Guillermina.

Luego hizo un sincero mea culpa: "(La maternidad ahora) es totalmente diferente. Siento que Lolo es el último y lo disfruto. Los otros se llevaron una parte que no está tan buena. Yo soy súper obsesiva y como madre era más exigente. Ellos me sintieron más cansada, porque vinieron los tres seguidos. Lolo está en un momento en el que estoy más relajada, sabiendo que un moco es un moco y que una gripe pasa. Que lo importante es esto y no esto... Pero bueno, cada uno tiene su momento".