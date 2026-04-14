El TC llegará a Concepción del Uruguay con 57 autos

Una gran convocatoria tendrá la vista de este fin de semana a Concepción del Uruguay. Supremacía de Ford Mustang.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en Concepción del Uruguay con un total de 57 inscriptos para disputar la cuarta fecha del campeonato 2026. Tras la última visita a Neuquén se registraron una baja y una alta, por lo que el promedio de autos sigue siendo elevadísimo para la categoría. Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado entrerriano como líder indiscutido del torneo, mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) viene de ganar en la fecha anterior.

Para esta competencia se concreta el regreso de Gaspar Chansard a bordo del Toyota Camry. En contrapartida, la única ausencia de este fin de semana respecto a la cita pasada es la de Diego De Carlo (Chevrolet Camaro).

Jonatan Castellano lidera el certamen con gran regularidad: logró un podio en la apertura en El Calafate, un 8° puesto en Viedma y un 6° lugar en Neuquén. El piloto del Galarza Racing supera por 18,5 unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry). El trío de punta lo completa Facundo Chapur (Torino), a 21 puntos del líder.

El parque automotor del Turismo Carretera mantiene un excelente nivel de convocatoria en lo que va del año, dando un promedio de 57 autos por carrera. Vale remarcar que, por primera vez en la temporada, el TC visita un circuito cercano al centro neurálgico de operación para la mayoría de equipos de TC, por lo que podía esperarse un aumento sustancial en el número de autos y así romper el récord de 58 que hubo en la segunda fecha en Viedma. No obstante, esta carrera mantuvo la media.

Cabe destacar que en El Calafate hubo 56 autos, en Viedma 58 unidades, en Neuquén un total de 57, al igual que se presentarán en la Histórica.

Este fin de semana habrá 18 Ford Mustang, 14 Chevrolet Camaro, 10 Toyota Camry, seis Torino, cinco Dodge Challenger, dos Mercedes-Benz y dos BMW.

Pruebas previas a Concepción del Uruguay

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata continuaron las pruebas de Turismo Carretera antes de afrontar la cuarta fecha del calendario 2026 que se realizará el próximo fin de semana.

Desde muy temprano ayer Agustín Canapino comenzó a trabajar junto al Canning Motorsport, realizando ensayos aerodinámicos con el Chevrolet Camaro de Turismo Carretera, sin embargo, un desperfecto mecánico le impidió completar el día, ya que cuando se encontraba girando en el trazado perimetral el motor se rompió y se dio por finalizada la prueba.

La rotura del impulsor le impidió a Agustín Canapino extender su primera prueba del año más allá de las 16.30. Bajo la atenta mirada del ingeniero Guillermo Cruzetti, se esperaban varias tandas más de ensayos para probar elementos de cara a la cuarta fecha en Concepción del Uruguay, por lo cual no alcanzaron a probar los cambios con neumáticos nuevos.

Por su parte, Jeremías Olmedo tampoco pudo probar hasta muy tarde con el Torino ya que la rotura de la columna de dirección provocó un despiste en el curvón de La Plata. El piloto salteño también trabajó por la mañana recabando información aerodinámica del auto debido a que el Torino NG es una marca de la cual el equipo no tiene hasta el momento mucha información.

Como es habitual, la actividad comenzará el día sábado con los entrenamientos y la clasificación desde las 16, mientras que el domingo será el turno de las series (10.05, 10.30 y 10.55, respectivamente) y la final (a las 14) que definirá al ganador del fin de semana.

ACTC Educación regresa a Concepción del Uruguay, para la Jornada Mecánica de Vehículos, que se desarrollará mañana, de 14 a 18, en la Escuela de Educación Técnica N°3 “Dr. Miguel Ángel Marsiglia”. La capacitación contará con la presencia de Próspero Bonelli, ex piloto de Turismo Carretera y actual preparador de motores.

Sergio Pendás y Osvaldo Beccan, ingenieros y profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación. El Dodge Challenger de Martín Vázquez estará a disposición para que los docentes puedan explicar en detalle cómo es un TC.

Allí sé que abordarán diferentes temas sobre la parte mecánica, técnica y aerodinámica de un Turismo Carretera. Además, se desarrollarán temáticas como la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de tipos de chasis y de sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos.

El viernes, en la misma ubicación donde se realizó la Jornada Mecánica, tendrá lugar el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13, con la presencia de Nicolás Trosset, piloto de Turismo Carretera, que explicará cómo son los cuidados arriba de un TC.

La capacitación arrancará con una charla por parte de Diego Garay, donde se profundiza sobre los accidentes viales, estadística e interrogantes: ¿Por qué ocurren los siniestros viales?, ¿Cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias? y ¿Qué acciones tomar ante una emergencia? Luego, Claudio Alonso, en conjunto con el piloto, hablará de las seguridades de un TC, las similitudes y diferencias entre los mecanismos de seguridad de un auto de competición y uno de calle. Luego, los alumnos, en grupos, pasarán a diferentes estaciones donde se los pone a prueba con diferentes situaciones cotidianas.