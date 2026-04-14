A Deportivo Riestra se le escapó el empate sobre el final Deportivo Riestra cayó como visitante por 1 a 0 ante Gremio de Porto Alegre, por la segunda fecha del Grupo F. 14 de abril 2026 · 21:44hs

Deportivo Riestra sigue sin ganar en 2026.

El Deportivo Riestra coqueteó con la hazaña pero finalmente cayó sobre el final del partido por 1 a 0 ante Gremio en Porto Alegre, encuentro disputado en el Arena do Grêmio por la segunda fecha del grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

Fiel a su estilo, el Malevo buscó de contragolpe y se defendió con uñas y dientes de los embates del dueño de casa, que en el inicio del segundo tiempo quedó con uno menos por la expulsión de Juan Nardoni.

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Cuando parecía que la historia llegaba a su fin, el desborde de Juan Enamorado permitió al belga Francis Amuzu darle el agónico triunfo al Tricolor, al convertir a falta de solo cuatro minutos para el final de las acciones.