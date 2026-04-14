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La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones

La Municipalidad de Paraná informó que sigue con las castraciones en dos barrios durante este semana: Güiraldes y en Villa Sarmiento.

14 de abril 2026 · 19:08hs
La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones.

La Municipalidad de Paraná continúa con las castraciones.

La Municipalidad de Paraná recordó el cronograma de operativos territoriales de castración, vacunación antirrábica y desparasitación que se desarrollarán en abril en distintos barrios de la ciudad. Durante la primera semana de abril el quirófano móvil estuvo en barrio Mariano Moreno, donde se realizaron 88 castraciones.

LEER MÁS: En marzo continúa el cronograma de castraciones en barrios de Paraná

Los operativos de la Municipalidad de Paraná

Desde la comuna se avisó que el operativo continúa en la vecinal Güiraldes, hasta este miércoles, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en Junín y Las Piedras. En tanto que el 16 y 17 se trasladará a la vecinal Villa Sarmiento, en la zona de Soler y Don Bosco. Tendrán prioridad los vecinos de la zona.

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Mientras que el 20 y 21 se realizará en la vecinal 4 de Junio, en Francia al 3300, en la placita. Del 22 al 24, las jornadas tendrán lugar en la vecinal Santa María, en la intersección de Intendente Blanda y Gobernador Basavilbaso.

Posteriormente, el 27 y 28 el servicio llegará a barrio Mosconi II, en la vecinal Unidad, en el playón ubicado en Albornoz Senen y La Guitarra. Finalmente, el cronograma se extenderá hasta comienzos de mayo: el 30 de abril y 4 y 5 de mayo en la vecinal Presidente Perón, en la zona de Arturo Sampay y Alejo Peyret.

Puntos para tener en cuenta

Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y buscan garantizar la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas, además de contribuir al control de la población de perros y gatos.

Además, indicaron que se priorizará la atención de vecinos de cada barrio en las fechas asignadas. Se recomienda concurrir con las mascotas con correa o en transportadora, según corresponda.

Es de recordar que se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de ocho horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo post operación.

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.

Municipalidad de Paraná Castraciones barrios
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