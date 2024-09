El futuro de Camilota tras quedar eliminada de Cuestión de Peso

“Tengo muchas propuestas de trabajo, pero bueno. Primero me quiero poner bien porque es todo muy reciente. Hay cosas que todavía debo sanar”, dijo la exparticipante del programa de salud. En las últimas horas, la hermana de Thiago Medina mostró en sus redes sociales cómo sigue su vida luego del reality con un video en el que se la puede ver en el gimnasio, siguiendo con su entrenamiento físico.

Además, Ángel de Brito contó que le sugirió el nombre de Camilota a Marcelo Tinelli para el Cantando 2024. Y la joven no tardó en hacer su propio casting y lo compartió en sus redes sociales. “Él no la tiene mucho porque no vio ese Gran Hermano. A ella le pasó de todo en la vida, para mí es una reparticipante”, comentó de Brito sobre Camilota, quien se animó a cantar Obsesión, de Aventura.