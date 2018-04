El dolor de Jorge Rial tras la muerte de un integrante de Intrusos

"Se nos fue de sorpresa. Hace 18 días y mientras trabajaba para Infama se descompuso. Cayó al suelo con un ataque de epilepsia y el diagnóstico fue el peor: cáncer de pulmón con metástasis en la cabeza", informó al respecto el periodista y movilero de Intrusos Pablo Layus en su portal de noticias.













"Te vamos a extrañar mucho amigo. Ya no será lo mismo realizar una guardia periodística sin tu ayuda. Y ojalá, estés donde estés, pueda cumplir tu sueño: estar frente al mar rodeado de muchos artistas como vos. Te voy a querer por siempre hermano y estaré eternamente agradecido de haber compartido momentos inolvidables con vos!!", agregó visiblemente emocionado el cronista.













Pero Layús no fue el único famoso que expresó su dolor por la muerte de Cristian. De hecho, la noticia de su partida la dio el propio Jorge Rial en Twitter: "Día muy triste. Murió Cristian Caracciolo. Podría decir que era camarógrafo desde el inicio de @Intrusos. Sería muy poco. Era un gran tipo. Siempre con buena onda. Pura alegría. Creativo. Querido. Estamos muy mal. Lo vamos a extrañar mucho".









En tanto, en Twitter el reconocido conductor de América agregó con profundo dolor en sus palabras: "La vida es una herida absurda, más aún cuando se lleva a un tipo como Cristian. Joven, lleno de vida, padre de familia, alegre, talentoso, generoso, creativo, querido por todos. En Intrusos, desde el primer día un tipo que laburaba con su cámara en la calle y era el mejor. Hermosa persona por dentro y por fuera. Lo vamos a extrañar mucho. No estábamos preparados para decirle adiós. ¡La puta madre!".









"¡¡Que triste noticia!! Gran persona, muy querido y gran profesional", expresó también en Twitter Pablo el Chato Prada. Mientras que Luciana Salazar, famosa modelo que trabajó con Caracciolo en varias oportunidades, comentó: "QEPD Cristian Caracciolo tantas notas que me hiciste!! Hasta fuiste el creador del hit 'dame tetotas' que me dedicaste. Triste noticia".









Moria Casán fue otra de las celebridades que se volcó a Twitter para despedir a Caracciolo. "Querido camarógrafo CRISTIAN CARACCIOLO: ¡¡¡cuántas notas me hiciste!!! ¡¡¡Y cómo te divertías!!! Tu cámara fantástica no temblaba cuando te reías. #DulcesSueños y seguramente vas a seguirme con tu cámara para que te haga reír...", manifestó la One.









En tanto, Daniel Ambrosino, otra figura de Intrusos, escribió una sentida carta en las redes que decía: "Hoy te fuiste Cris... No puedo creer estar escribiendo esto. No puedo creer lo que está pasando. Pero es una realidad que nos trompeó duro. Estoy profundamente triste. Y enojado... No puedo creer que ya no te voy a ver más. Que ya no iremos a hacer alguna nota. Tantos recuerdos... Tantos momentos que jamás voy a olvidar. Porque jamás te voy a olvidar. ¿Te acordás del 'Dame tetotas... '? Hasta un tema musical se hizo de ese back de fotos... ¿Cómo no te vamos a recordar siempre en nuestros corazones? No hay manera de olvidarte... Como no lo hará seguro ninguno de los que compartieron esas historias con vos".









Y agregó: "Siempre. SIEMPRE eras el alma del lugar. La alegría. La buena onda. La palabra de aliento. La paciencia. Dios lo que tuviste que aguantar de cada uno de nosotros... En la memoria de todos Siempre vas a estar vivo. Te lloro a la distancia y abrazo fuerte a todo tu familia. Te quiero, Cris, Cristian Caracciolo, en la profesión: camarógrafo. Así te van a decir algunos. Cristian Caracciolo, en la vida: buen tipo, amigo. Así te vamos a nombrar todos. Hasta que nos volvamos a encontrar".









Mariano Iúdica, Andrea Taboada, Marcela Baños, Débora Damato, Carolina Haldemann, fueron otros de los famosos y periodistas que expresaron su pesar.