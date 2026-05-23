TC 2000: Matías Rossi con la pole en Salta

El piloto de Toyota, Matías Rossi se llevó la pole position en la clasificación disputada en Salta. Emiliano Stang quedó 5°, Franco Riva quedó 7°.

El Misil se llevó la pole, pero largará 6° debido a la inversión de la grilla.

Matías Rossi con la Toyota Corolla Cross del equipo oficial obtuvo la pole position por la cuarta fecha del campeonato de TC 2000 que disputará este domingo su carrera final en el circuito Martín Miguel de Güemes de Salta de 4.106 metros, recorrido en sentido antihorario.

El Misil, que había dominado el último entrenamiento y había escoltado a Franco Vivian (Chevrolet Tracker) en el shakedown y en la primera práctica, logró un tiempo de 1’30”864/1000 en el último suspiro de la clasificación, lo que le permitió desbancar de la cima al porteño por una diferencia de 293/1000. De esta manera, el piloto de Toyota estableció el nuevo récord de un circuito que el TC 2000 no utilizaba desde 2008: Rossi bajó en 3”666/1000 el registro de 2003 de Guillermo Ortelli (Honda Civic).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SuperTC2000/status/2058279319776956848&partner=&hide_thread=false Otra pole y otro récord para el Misil



Matías Rossi 1:30.864

Franco Vivían 1:31.157

Valentín Yankelevich 1:31.677 pic.twitter.com/stA5B40aJ4 — TC2000 (@SuperTC2000) May 23, 2026

Qué dijo Matías Rossi

“Tengo una felicidad enorme. Parecía difícil con Franco (Vivian), que estaba muy rápido y estaba marcando la referencia. Arriesgamos con cambios en el auto de Concordia a Salta, y acá mismo. Eso es lo que me da felicidad: haber mejorado el rendimiento del auto. Y eso es un gran mérito de mi ingeniero Diego Bruna”, señaló Rossi en Campeones.

El séxtuple campeón, que este año había dominado la clasificación en el callejero de Buenos Aires y en El Zonda, alcanzó su 29ª “pole position” en el TC 2000, superó la línea de Gabriel Ponce de León y alcanzó la de Juan Manuel Silva, con quien ahora comparte el 5º puesto en la estadística histórica. Además, el representante del Del Viso pasó a encabezar el campeonato, con 9 puntos de ventaja sobre su compañero Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross), quien clasificó 5º y largará 2° debido a la inversión de la grilla. Por su parte, Franco Riva (Chevrolet Cruze) de Gualeguaychú se posicionó en el 7° lugar.

Con el sistema de grilla invertida, la competencia final se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a partir de las 12.